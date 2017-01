9 फरवरी को शादी कर रहे हैं नील नितिन मुकेश, शादी का कार्ड है इतना खास कि तारीफ के लिए फोन कर रहे हैं लोग

बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश जल्द घोड़ी चढ़ने वाले हैं। जी हां नील नौ फरवरी को शादी करने जा रहे हैं। साल 2016 अक्टूबर में मुंबई की रुक्मिणी सहाय से रोका करने के बाद अब फाइनली दोनों एक रिश्ते में बंधने जा रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में उन्होंने बताया था कि वो फरवरी में शादी करने जा रहे हैं। तारीख फाइनल हो चुकी है। नील की शादी की तारीख पूरे जोरों पर चल रही है। यह शादी उदयपुर में होने वाली है। जिसमें परिवार और करीबी लोग ही शामिल होंगे। गेस्ट लिस्ट के हिसाब से करीब 500 लोग इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे।

परिवार से जुड़े एक सूत्र ने बताया, शादी से जुड़ी रस्में और कार्यक्रम सात तारीख से शुरू होंगे। सात तारीख को नील और रुक्मिणी की सगाई होगी। इसके बाद मेहंदी और संगीत के कार्यक्रम होंगे। हल्दी, चूड़ा और शादी नौ फरवरी को होगी। शादी के बाद डिनर और कॉकटेल पार्टी रखी जाएगी। इस सब के बाद 17 फरवरी को मुंबई में एक ग्रांड रिसेप्शन रखा जाएगा। इस रिसेप्शन में बॉलीवुड के सभी सेलेब्स मौजूद रहेंगे। नील और रुक्मिणी की शादी का कार्ड बेहद ही खास है।

शादी के कार्ड को दिल्ली के डिजाइनर ने बनाया है। यह कॉफी टेबल बुक के डिजाइन में बनाया गया है। इसका लुक एक विंटेज स्टाइल फोटो एल्बम के जैसा है। जिसके हर पन्ने पर जिंदगी की एक नई कहानी है। शादी के हर प्रोग्राम का नाम मुकेश के गाने पर रखा गया है। जैसे कि कार्ड खोलते ही शोर फिल्म की एक लाइन दिखती है। सगाई की डिटेल्स में फिल्म आनंद, मेहंदी के लिए हिमालय की गोद में संगीत के लिए छलिया और शादी के लिए जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली में से पैराग्राफ उठाया गया है। वहीं रिसेप्शन के लिए कभी कभी फिल्म के मशहूर गाने ‘कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है’ का इस्तेमाल किया गया है। शादी के कार्ड के साथ एक चॉकलेट का डिब्बा भी है जिसमें चॉकलेट, ब्राउनी और सिक्के रखे हैं। इस सिक्के पर नील के नाम का एन और रुक्मिणी के नाम का आर छपा है।

शादी के इस खास कार्ड के बारे में बताते हुए नील ने कहा, हम थोड़ा पर्सनल कार्ड चाहते थे। इसलिए हमने इसमें अपनी कुछ यादें जुड़वाईं। इस कार्ड का कॉनसेप्ट मेरे मम्मी पापा ने बनाया था। नील ने बताया, शादी का कार्ड सभी को इतना पसंद आ रहा है कि कई लोग मुझे कॉल कर इसकी तारीफ कर रहे हैं।

34 वर्षीय नील सगाई के दिन ब्लैक एंड रेड शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे, वहीं रुक्मिणी ने इस दिन ट्रेडिश्नल पिंक और ब्लू कलर का लहंगा पहना था। (Source: Photo by Twitter) 34 वर्षीय नील सगाई के दिन ब्लैक एंड रेड शेरवानी में बेहद हैंडसम लग रहे थे, वहीं रुक्मिणी ने इस दिन ट्रेडिश्नल पिंक और ब्लू कलर का लहंगा पहना था। (Source: Photo by Twitter)

नील आखिरी दफा फिल्म ‘वजीर’ में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। नील की शादी अगले साल होगी। (Source: Photo by Twitter) नील आखिरी दफा फिल्म ‘वजीर’ में अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। नील की शादी अगले साल होगी। (Source: Photo by Twitter)

नील के सेटल होने की बात को लेकर नील का परिवार बेहद खुश है। नील के पिता नितिन मुकेश ने कहा- नील जरा पुराने खयालातों का है, जब शादी के पवित्र बंधन की बात आती है तो वह पारंपरिक रीति रिवाजों में विश्वास करता है। उसने अपनी पत्नी को ढूंढे जाने का फैसला अपने माता पिता के विश्वस्त हाथों पर छोड़ दिया था। उसके लिए रुक्मिणी से बेहतर मेल नहीं हो सकता था। (Source: Photo by Twitter) नील के सेटल होने की बात को लेकर नील का परिवार बेहद खुश है। नील के पिता नितिन मुकेश ने कहा- नील जरा पुराने खयालातों का है, जब शादी के पवित्र बंधन की बात आती है तो वह पारंपरिक रीति रिवाजों में विश्वास करता है। उसने अपनी पत्नी को ढूंढे जाने का फैसला अपने माता पिता के विश्वस्त हाथों पर छोड़ दिया था। उसके लिए रुक्मिणी से बेहतर मेल नहीं हो सकता था। (Source: Photo by Twitter)

बता दें कि नील अब अंधेरी स्थित अपने नए ठिकाने पर चले जाएंगे जिसे उन्होंने खुद तैयार कराया है। नील के पिता नितिन मुकेश घर में बहू आने को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा- वह उन सभी कायदों और परंपराओं का पालन करती है जिसके साथ नील बड़ा हुआ है, और हर तरह से उसके साथ अच्छी लगती है। शादी की तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। (Source: Photo by Twitter) बता दें कि नील अब अंधेरी स्थित अपने नए ठिकाने पर चले जाएंगे जिसे उन्होंने खुद तैयार कराया है। नील के पिता नितिन मुकेश घर में बहू आने को लेकर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा- वह उन सभी कायदों और परंपराओं का पालन करती है जिसके साथ नील बड़ा हुआ है, और हर तरह से उसके साथ अच्छी लगती है। शादी की तैयारियां पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। (Source: Photo by Twitter)

अब आपको नील की होने वाली पत्नी के बारे में बताते हैं। रुक्मिणी एविएशन इंडस्ट्री से हैं और उन दोनों के ही परिवार एक दूसरे को जानते हैं। रुक्मिणी ने औरंगाबाद से पढ़ाई की है। उनकी दिलचस्पी पर्यावरण और एजूकेशन में है। बता दें कि शादी से एक महीने पहले से नील और रुक्मिणी के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। (Source: Photo by Twitter) अब आपको नील की होने वाली पत्नी के बारे में बताते हैं। रुक्मिणी एविएशन इंडस्ट्री से हैं और उन दोनों के ही परिवार एक दूसरे को जानते हैं। रुक्मिणी ने औरंगाबाद से पढ़ाई की है। उनकी दिलचस्पी पर्यावरण और एजूकेशन में है। बता दें कि शादी से एक महीने पहले से नील और रुक्मिणी के बीच बातचीत शुरू हो गई थी। (Source: Photo by Twitter)

नील की सगाई में मुकेश परिवार के सभी सदस्य और उनके दोस्त शामिल हुए। आपको बता दें कि यह एक अरेंज मैरिज है, रुक्मिणी को नील के मम्मी-पापा ने उनके लिए पसंद किया है। (Source: Photo by Twitter) नील की सगाई में मुकेश परिवार के सभी सदस्य और उनके दोस्त शामिल हुए। आपको बता दें कि यह एक अरेंज मैरिज है, रुक्मिणी को नील के मम्मी-पापा ने उनके लिए पसंद किया है। (Source: Photo by Twitter)

वीडियो:काजोल के साथ दोस्ती को लेकर करण जौहर ने अपनी बायोग्राफी में लिखा- “मैं और काजोल अब दोस्त नहीं”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 18, 2017 11:06 am