नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय के रिसेप्शन में इंडस्ट्री के यह लोग होंगे शामिल, जानिए क्या होगा खास

नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय अब एक शादीशुदा जोड़ा हैं। हम सभी ने उनकी संगीत, मेहंदी और शादी की तस्वीरें देखी हैं जो उदयपुर में हुई थी। 9 फरवरी को हुई इस शादी में 500 मेहमान शामिल हुए थे। जहां शादी ग्रैंड तरीके से हुई थी वहीं अब इसका ग्रैंड रिसेप्शन भी 17 फरवरी को मुंबई में होगा। जोड़े की शादी में केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य मौजूद थे लेकिन रिसेप्शन में बॉलीवुड के बड़े नाम शामिल होंगे। नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय का रिसेप्शन मुंबई के प्लश होटल में होगा। गेस्ट लिस्ट में बच्चन से लेकर खान तक का नाम शामिल है। एक सूत्र ने बताया कि होटल में डेकोरेशन देखने के बाद दोनों अमिताभ बच्चन के घर गए जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसलिए बच्चन का रिसेप्शन में आना तय है। इसके अलावा बिपाशा बसु, करण सिंह ग्रोवर और कैटरीना कैफ भी आ सकती हैं।

नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय के रिसेप्शन की थीम यूरोप है। जिसमें व्हाइट और पिंक कलर के फूल लगाए गए हैं। युवा मेहमानों के लिए होटल का नाइट क्लब जबकि सेलेब्स के लिए एक बैंक्वेट बुक है। वहीं दोनों रिसेप्शन पर डिजायनर मानव गंगवानी की डिजायन की हुई ड्रेस पहनेंगे। उन्होंने आइवरी और एमेरैल्ड ग्रीन कलर की ड्रेस दोनों के लिए डिजायन की है।

मानव ने एक लीडिंग डेली को बताया कि मैं और नील एक अच्छी दोस्ती शेयर करते हैं। उन्होंने मेरे कुछ शो अटेंड किए हैं। उन्होंने इस बात को हमेशा ध्यान में रखा था कि जब उनकी शादी होगी तो उनके लिए मैं कपड़े डिजायन करुंगा। मैं दोनों के रिसेप्शन के लिए ड्रेस डिजायन करके बहुत खुश हूं। हमने एमेरैल्ड ग्रीन कलर इसलिए चुना है क्योंकि यह असाधारण है और उनकी पर्सनैलिटी को सूट करता है।

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश और रुक्मिणी सहाय गुरुवार को शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शादी को लेकर तीन दिनों कार्यक्रम चलते रहे है। उदयपुर में हुई इस शादी में 500 के आसपास गेस्ट मौजूद थे। रुक्मिणी सहाय फिल्म इंडस्ट्री से नहीं हैं। दुल्हा-दुल्हन के लिबाज में दोनों एकदम रॉयल लुक में नजर आ रहे थे। रुक्मिणी ने शादी के लिए लाल और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन का पारंपरिक लहंगा पहना था, तो नील ने मरून रंग की शेनवानी पहनी थी।

First Published on February 17, 2017 8:28 am