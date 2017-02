NDTV एंकर ने महिलाओं से रानी पद्मिनी पर विचार जानने से पहले पूछी उनकी जाति, तरुण विजय ने जताया विरोध

एनडीटीवी अंग्रेजी के साप्ताहिक टॉक शो ‘We the People’ में इस हफ्ते संजय लील भंसाली और रानी पद्मिनी ऐतिहासिक प्रसंग पर शो किया गया। शो में इतिहासकार, राजनीतिक पार्टी, फिल्म जगत, पत्रकार से जुड़े कई नामी लोग शामिल हुए। शो की होस्ट साराह जैकब थी। शो के दौरान राजस्थान से आई कुछ महिलाओं से उनके विचार भी पूछे गए। लेकिन इसमें अजीब बात ये थी कि उनकी बात जानने से पहले होस्ट उनसे उनकी जाति पूछ रही थीं। साराह ने महिलाओं से बार बार पूछा कि क्या आप राजपूत हैं। इस बात पर बीजेपी की तरफ से चर्चा में शामिल तरुण विजय उखड़ गए और उन्होंने होस्ट पर कमेंट कर अपना विरोध जताया। इससे पहले साराह और तरुण पुरातन भारत में विज्ञान संबंधी खोज को लेकर भी इस शो में बहस कर चुके थे।

पिछले कुछ महीनों से रानी पद्मिनी और खिलजी चर्चा में बने हुए है। संजय लीला भंसाली शाहिद कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को लेकर इस विषय पर फिल्म बना रहे हैं। फिल्म के कुछ हिस्से से नाराज कारणी सेना नाम एक संगठन ने राजस्थान में संजय लीला भंसाली पर हमला तक कर दिया। इसके बाद कई इतिहासकार ने रानी पद्मिनी के होने पर ही प्रश्न खड़े कर दिए हैं। राजपूत समाज रानी पद्मिनी को जौहर करने वाली एक रानी के तौर पर याद करता है। इसलिए शायद शो की एंकर जाति पूछकर ये जानना चाहती थी कि राजस्थान की जो गैर राजपूत महिलाएं उनके बारे में क्या सोचती हैं।

संजय लीला भंसाली पर हुए हमले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा-“इतिहास के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं”

First Published on February 7, 2017 6:29 am