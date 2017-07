नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने खुद को काला और बदसूरत बताने वाले के गाल पर जड़ा ‘तमाचा’!

दुनिया भर में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन लोगों पर कटाक्ष किया है जो उनके हैंडसम नहीं होने का मजाक उड़ाते हैं। नवाज ने सोमवार अपने एक ट्वीट में लिखा- शुक्रिया मुझे यह अहसास दिलाने के लिए कि मेरा खूबसूरत और हैंडसम लोगों के साथ कोई मेल नहीं है, क्योंकि मैं काला हूं और अच्छा नहीं दिखता हूं, लेकिन मैंने इस सब पर कभी ध्यान नहीं दिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यह ट्वीट एक ऐसे यूजर के ट्वीट के जवाब में था जिसने उनका मजाक बनाने की कोशिश की थी। साथ ही यह ट्वीट निसंदेह ऐसे लोगों के गाल पर तमाचा है जो उनके अभिनय की बजाए उनकी शक्ल-ओ-सूरत पर टिप्पणी करते हैं। एक अखबार से बातचीत में नवाजुद्दीन ने बताया था कि उनके लिए किस तरह अपने लुक्स के ही चलते छोटे पर्दे पर भी रोल पाना मुश्किल था। उनके पास इस सब से आगे निकलने का एक ही तरीका था और वह था उनका टैलेंट।

एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन ने बताया कि एक आउटसाइडर होने के नाते मेरे लिए यह बेहद मुश्किल था। कई बार लोग मुझे यह कहकर ठुकरा देते थे कि मैं एक्टर की तरह दिखता ही नहीं, क्योंकि ना तो मेरे सिक्स पैक ऐब्स हैं और न ही मैं लंबा-चौड़ा और हैंडसम हूं। लोग मेरे रंग-रूप के आधार पर मुझे जज करते। गौरतलब है कि नवाजुद्दीन जल्द ही फिल्म मुन्ना माइकल में बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ नजर आएंगे। इस फिल्म में उनका एक डांस नंबर भी देखने को मिलेगा जो कि इन दिनों खूब चर्चा में हैं। नवाज इस फिल्म में एक डॉन की भूमिका में हैं जो टाइगर श्रॉफ का पहले दोस्त और फिर दुश्मन बन जाता है।

यह डॉन डांस सीखना चाहता है और यही वजह उसे टाइगर श्रॉफ के करीब ले आती है। उधर नवाजुद्दीन की अपकमिंग फिल्म बाबूमोशाय बंदूकबाज का ट्रेलर 11 जुलाई मंगलवार को रिलीज कर दिया गया है। इस फिल्म में भी वह एक सड़क छाप डॉन के अंदाज में नजर आएंगे। फिल्म में उनका किरदार एक ऐसे स्याह शख्स का है जो कि अवांछित गतिविधियों में सम्मिलित रहता है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 18, 2017 10:55 am