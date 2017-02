नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा एनएसडी ने हमें वो दिया जो बॉलीवुड के लोगों में नहीं है

नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लगता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उन्हें सबकुछ दिया है जो बॉलीवुड के लोगों के पास नहीं है। एनएसडी में भारत रंग महोत्सव के दौरान बोलते हुए सिद्दीकी ने कहा- लड़ते रहने वाला आत्मविश्वास मुझे इस फैक्ट से आय़ा कि एनएसडी ने आपको वो सब दिया है जो बॉलीवुड के लोगों के पास नहीं है। जब मैंने एनएसडी को छोड़ा मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ था जिसे मैं दुनिया को दिखाना चाहता था लेकिन फिर मुझे अहसास हुआ कि यह आसान नहीं है। हालांकि कई बार गिरने के बाद खुद पर इल्जाम लगाने की बजाए मैंने खुद से पूछा कि ये लोग कौन हैं जो मेरा ऑडिशन ले रहे हैं, क्या वो मेरी एक्टिंग को समझने के लायक हैं?

1996 में ड्रामा स्कूल छोड़ने के बाद 42 साल के एक्टर ने 1999 में आई फिल्म सरफरोश में केवल एक सीन का रोल किया था। अगले दस सालों तक उन्हें उसी तरह के रोल मिलते रहे। आखिरकार अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर ने उनके लिए मजबूत रास्ता बनाया। एक्टर ने कहा कि कश्यप की फिल्म ने थिएटर के साथ उनके रिश्ते को जिंदा रखा। अनुराग के काम करने का स्टाइल बिल्कुल वैसा है जैसा कि यहां एनएसडी में है। यह काफी हद तक आपको सुधारने में मदद करता है। वो कई बार आपको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिसमें आपके पास डायलॉग नहीं होते हैं। एक एक्टर के तौर पर मैंने अनुराग कश्यप की फिल्मों में काम करके यहां जो सीखा था उसे ट्राई किया।

अपने संघर्ष के दिनों पर बात करते हुए नावजुद्दीन ने कहा- संघर्ष के बावजूद वो सकारात्मक रहते थे। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो किताबें पढ़ें और वर्ल्ड सिनेमा देखें। मैंने यह फील्ड कभी नहीं छोड़ी क्योंकि मुझे पता था कि मैं इसमें अच्छा हूं। नौकरी ना मिलने की वजह से मैं परेशान था क्योंकि मुझे अपने एनएसडी पर गर्व है और मैं एक प्रशिक्षित एक्टर हूं। आपको हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। मैंने इसे अपने 25 साल दिए ताकि आने वाले 25 सालों तक मैं फिट रह सकूं।

First Published on February 6, 2017 9:49 am