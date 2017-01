नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म हरामखोर का गाना ‘किदरे जावां’ रिलीज, दिल छूने वाले हैं गाने के बोल

नवाजुद्दीन सिद्दीकी और श्वेता त्रिपाठी की फिल्म हरामखोर रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के ट्रेलर ने ही दर्शकों के बीच अच्छी खासी एक्साइटमेंट बना ली है। इसके ऊपर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का स्क्रीन पर मौजूद होना। जो इस बात की गारंटी बन जाता है कि एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। अब इस फिल्म का एक गाना किदरे जावां रिलीज हुआ है। यह गाना एक पंजाबी गाना है। यह गाना फिल्म के ट्रेलर से अलग एक सॉफ्ट फीलिंग दे रहा है।

हमारखोर के इस गाने को जसलीन रॉयल ने कंपोज किया है और गाया भी है। इस गाने के लिरिक्स दिल को छूने वाले हैं। इस गाने में आपको कई तरह के इमोशन देखने को मिलेंगे। ये गाना आखिर में आपके चेहरे पर एक स्माइल छोड़कर जाएगा। गाने का वीडिया इसके लिरिक्स के साथ मेल खाता है। जिस वजह से यह गाना काफी असरदार लग रहा है।

बता दें कि इस गाने को अलग तरह से कंपोज किया गया है। गाने के बोल आदित्य शर्मा ने लिखे हैं। इसे कंपोज करने में जसलीन ने गहरी रिसर्च की है। इसके लिए जसलीन, आदित्य और श्वेता मुंबई, दिल्ली और लखनऊ के अलग-अलग स्कूलों में गए थे। वहां जाकर उन्होंने 12 से 16 साल तक के बच्चों से उनके पहले क्रश, वो प्यार के बारे में क्या समझते हैं, इस तरह के सवाल पूछे थे। तब जाकर वह किदरे जावां की असली फीलिंग पकड़ पाए थे।

जो लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दें कि यह फिल्म एक स्टूडेंट और टीचर की लव स्टोरी के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है। इसी दिन आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म ओके जानू भी रिलीज होने वाली है।

वीडियो : साल में 4 फिल्में रिलीज़ होने पर अक्षय कुमार ने कहा- “सुपरहीरो नहीं, हीरो बनने की कोशिश कर रहा हूं”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 5, 2017 11:29 am