यूट्यूब पर छाया हुआ है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग ‘रईस को नहीं छोड़ूंगा’, शाहरुख खान वन लाइनर भी है कमाल

शाहरुख खान की फिल्म रईस धीरे-धीरे दर्शकों में गहरी जगह बना रही है। फिल्म के गाने और डायलॉग प्रोमो को काफी पसंद किया जा रहा है। शुरुआत से शाहरुख खान का डायलॉग मिया भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग छाया हुआ था। इसके बाद फिल्म का रोमांटिक ट्रैक ओ जालिमा भी सभी का फेवरेट बन गया है। अब खबर है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का डायलॉग प्रोमो और नया गाना उड़ी-उड़ी जाय रे छाया हुआ है। नवाजुद्दीन का डायलॉग 11 जनवरी को रिलीज किया गया था। इस गाने को अबतक 9,40,021 लोग देख चुके हैं।

अब फिल्म मेकर्स ने एक और वीडियो रिलीज किया गया है। 45 सेकेंड के इस वीडियो में शाहरुख के कैरेक्टर को हाईलाइट किया गया है। इस प्रोमो में आप तनु वेड्स मनु और रांझणा फेम मोहम्मद जीशान आयूब भी देखने को मिलेंगे। राहुल ढोलकिया के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो। इसी दिन ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल भी रिलीज होगी। काबिल में ऋतिक रोशन के साथ यामी गौतम भी हैं। ऋतिक और यामी इस फिल्म में एक ब्लाइंड कपल के रोल में नजर आने वाले हैं।

First Published on January 14, 2017 10:29 am