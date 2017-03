डीजे वाले बाबू की एक्ट्रेस ने वरुण और आलिया भट्ट के गाने ‘तम्मा-तम्मा’ पर किया पोल डांस, देखिए वीडियो

सर्बिया की मॉडल नताशा स्तानकोविक को आप सभी बिग बॉस 8 में कंटेस्टेंट के तौर पर देख चुके हैं। उन्हें पॉपुलैरिटी रैपर बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू से मिली थी। मॉडल एक ट्रेन्ड बैले डांसर हैं। उन्हें आखिरी बार 7 आवर्स टू गो में देखा गया था। जिसमें शिव पंडित, संदीपा धर और वरुण बडोला थे। नताशा आमतौर पर अपनी छुट्टियों की हॉट फोटोज को शेयर करने के लिए सुर्खियां बटोरती हैं। उन्होंने ये हैं मोहब्बतें के रोमी उर्फ एली गोनी को भी पहले डेट किया है। इस बार वो अपनी एक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल एक्ट्रेस ने अपने दोस्त के साथ अपनी छत पर वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का गाना तम्मा तम्मा रिक्रिएट किया है। जिसमें वो पोल डांस के तड़के के साथ बूटशेकिंग करते हुए नजर आ रही हैं। इस गाने में वो बहुत शानदार लग रही हैं। पुराना गाना माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर फिल्म थानेदार में फिल्माया गया था।

फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का गाना तम्मा तम्मा अब पार्टिज़ में धूम मचाने को तैयार है। शनिवार को रिलीज हुआ यह गाना लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। 24 घंटे में 10 मिलियन लोगों ने इस गाने को देखा है। वरूण धवन ने ट्विटर पर यह खुशी शेयर की। इस पार्टी सॉन्ग में आलिया और वरूण की गजब की कैमेस्ट्री देखने को मिल रही है। तम्मा तम्मा अगेंन सॉन्ग को रिक्रिएट किया गया है। यह गाना 90 के दशक आई फिल्म थानेदार का है, गाने का ऑरिजनल वर्जन बप्पी लहरी ने कंपोज किया था।

Happy women's day to all beautiful ladies

इसके अलावा इस गाने को बप्पी लहरी और अनुराधा पौडवाल ने गाया था। फिल्म थानेदार में यह गाना संजय दत्त और माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया था और शायद इसीलिए गाने के रिलीज से पहले वरुण और आलिया ने संजय दत्त और माधुरी दीक्षित से मुलाकात की। वहीं इस गाने की रिलीज से पहले वरुण और अलिया ने संजय दत्त के घर जाकर उन्हें यह वीडियो दिखाया और उनका अप्रूवल मांगा।

First Published on March 10, 2017 10:58 am