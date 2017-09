लंदन में साथ घूम रहे हैं सनी देयोल और डिंपल कपाड़िया, हाथों में हाथ थामे वीडियो में हुए कैद

एक वक्त था जब एक्टर सनी देयोल और डिंपल कपाड़िया को लेकर खबरों का बाजार गर्म था। दोनों एक्टर फिल्म ‘नरसिमा’ में साथ नजर आए थे। हाल ही में डिंपल कपाड़िया और सनी देयोल की एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में दोनों एक्टर्स लंदन में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे हैं। सनी और डिंपल कपाड़िया एक बैंच पर साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर को देख एक बार फिर से दोनों के किस्से फिर से शुरू हो गए हैं। ट्विटर पर सनी और डिंपल को लेकर जम कर बातें बनाई जा रही हैं।

वहीं लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। कमाल आर खान ने ट्विटर के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में डिंपल कपाड़िया और सनी देयोल साथ हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं। दोनों एक बैंच पर बैठे हुए हैं वहीं दोनों इधर उधर देख रहे हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए केआरके लिखते हैं, ‘सनी देयोल एंड डिंपल कपाड़िया एक दूसरे का साथ छुट्टियां एंज्वॉय कर रहे हैं। दोनों साथ में बेहद सुंदर कपल लग रहे हैं।’

Sunny Deol and Dimple Kapadia are enjoying their holidays together. They are looking beautiful couple. pic.twitter.com/XB6yI4t07v

— KRK (@kamaalrkhan) September 27, 2017