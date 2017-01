सात साल की शादी के बाद पति सुबोध मस्कारा से अलग हो रही हैं नंदिता दास

पिछले साल की शुरुआत कई सेलिब्रेटी के ब्रेकअप और शादियां टूटने से हुई थी। लगता है यह साल भी ऐसा ही होने वाला है। जहां फरहान अख्तर ने 15 साल की शादी के बाद अधुना भबानी से अलग होने का फैसला लिया था। वहीं अब नंदिता दास अपने पति सुबोध मस्कारा से अलग होने जा रही हैं। दोनों का 6 साल का बेटा विहान है। जब नंदिता दास से इन अफवाहों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा- हां, यह सच है। मैंने और सुबोध ने अलग होने का फैसला ले लिया है। सौभाग्य से यह शांतिपूर्ण है। हमारा बेटा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। एक संवेदनशील बच्चे के पैरेट्स होने के नाते हमारी प्रार्थना है कि हमारी और उसकी निजता का सम्मान किया जाए। इसमें कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है और ना ही हमें और कुछ कहना है। उन्हें उम्मीद है कि वो इस मामले को शांति से निपटा लेंगे।

नंदिता कहती हैं- अलग होना कभी भी आसान नहीं होता है। वो भी तब जब आपका एक बच्चा हो। हमारे लिए हमारा बेटा महत्वपूर्ण है और हम मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। सुबोध देश से बाहर थे इसलिए उनसे कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाई। 2 जनवरी 2010 को दोनों ने शादी की थी। जिसके बाद नंदिता मुंबई शिफ्ट हो गईं। नंदिता ने पहले सौम्या सेन से शादी की थी। दोनों का साल 2002 में तलाक हो गया था।

दूसरी खबर यह है कि नंदिता 9 साल बाद फिर से निर्देशन के क्षेत्र में वापसी कर रही हैं। इस बार उनकी फिल्म सआदत हसन मंटो पर आधारित होगी। जो कि एक विवादित लेखक थे और 42 की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। सआदत के रोल के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को चुना गया है। वो इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए काफी एक्साइटिड हैं।

बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस और डायरेक्टर नंदिता दास, पाकिस्तानी उर्दू लेखक सआदत हसन मंटो की बॉयोपिक बनाने जा रही हैं। इस बॉयोपिक में एक्टर इरफान खान मंटो के किरदार में नजर आएंगे। नंदिता ने बताया कि इरफान मंटो के एक बड़े प्रशंसक हैं, वह फिल्म की पटकथा पर गंभीरता से गौर कर कर रहे हैं। 2008 में ‘फिराक’ का निर्देशन कर चुकीं नंदिता को आशा है कि बंटवारे पर केंद्रित उनकी आने वाली फिल्म भारत-पाकिस्तान की दूरियों को कम करेगी। उन्होंने बताया कि इरफान, मंटो के काम के प्रशंसक हैं।

रईस: शाहरुख खान के शूटिंग करने के वक्त नर्वस थे नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 2, 2017 9:58 am