नाना पाटेकर के बर्थडे पर क्या आपने देखा उनके डायलोग्स से बना यह मजेदार कॉमेडी वीडियो?

नाना पाटेकर उर्फ विश्वनाथ पाटेकर का जन्म बिजनेसमैन दिनकर पाटेकर और संजनाबाई पाटेकर के घर 1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र के मुरूड जंजीरा में हुआ। नाना की शादी नीलकांति पाटेकर से हुई, लेकिन मतभेदों के चलते दोनों का तलाक हो गया। नाना के बेटे का नाम मल्हार है। नाना ने मराठी सिनेमा ‘गमन’ (1978) से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा था। ‘आज की आवाज’, ‘प्रतिघात’ और ‘मोहरे’ में उन्होंने उत्कृष्ट अभिनय की मिसाल कायम की। उन्हें उनकी एक्टिंग स्किल्स के अलावा उनके बर्ताव और डॉयलोग बोलने के सबसे हट कर अंदाज के लिए जाना जाता है। आज नाना का जन्मदिन है। उनके बर्थडे को लोग अपने-अपने अंदाज में मना रहे हैं।

पिंच एन पंच नाम के यूट्यूब चैनल से एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसे नाना पाटेकर बॉलीवुड डबस्टेप एपिसोड-6 नाम दिया गया है। इस वीडियो में नाना पाटेकर की कई अलग-2 फिल्मों के वीडियोज़ की क्लिप्ट काट कर डिफरेंट म्यूजिक के साथ जोड़ कर एक म्यूजिक वीडियो बना दिया गया है। जिस तरह से इस वीडियो में नाना के अंदाज को म्यूजिक के साथ जोड़ कर दिखाया है, उसे देख कर शायद ही अपनी हंसी रोक पाएं। वीडियो को अब तक 2 लाख 85 हजार लोग देख चुके हैं। साथ ही इस वीडियो पर तकरीबन 2 हजार लाइक्स भी हैं। तो अब भी देखिए यह वीडियो और मजा लीजिए नाना के इस अलग अंदाज का।

उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ विलेन या सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अक्खड़ मिजाज के इंसान हैं। मगर तीनों श्रेणियों में फिल्मफेयर अवार्ड पाने वाले वह पहले अभिनेता हैं। मीरा नायर की फिल्म ‘सलाम बॉम्बे’ में नाना के अभिनय को जिसने भी देखा, दिल में बसा लिया। ‘परिंदा’ (1990) में अदाकारी के लिए नाना को सहायकअभिनेता के तौर पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। सन् 1995 में ‘क्रांतिवीर’ में शानदार अभिनय करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1997 में फिल्म ‘अग्निसाक्षी’ के लिए भी बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता नाना को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 1, 2017 11:50 am