मुन्ना माइकल बिहाइंड द सींस: नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- डांस तो नाइटमेयर था, स्केरी था

21 जुलाई को टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर मुन्ना माइकल रिलीज होने वाली है। लेकिन इसके निर्माता दर्शकों को फिल्म देखने की वजहें दे रहे हैं। टाइगर श्रॉफ को सभी ने स्क्रीन पर स्टंट और जबर्दस्त डांस करते हुए देखा है वहीं यह फिल्म हमें एक नए नवाजुद्दीन से मिलाती है। अभी तक नवाज ने एक्टर के तौर पर स्क्रीन पर अपना जलवा बिखेरा है। अब पहली बार मुन्ना माइकल में उन्हें डांस करते हुए देखा जाएगा। एक्टर ने अपने डांस के डर पर जीत दर्ज कर ली है और हो सकता है कि वो आने वाली फिल्मों में डांस करते हुए नजर आएं।

इस फिल्म के बारे में बात करते हुए मुन्ना माइकल के डायरेक्टर सब्बीर खान ने कहा कि जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो जब मैंने महिंदर फौजी के बारे मे सोचना शुरू किया तो मेरे दिमाग में केवल एक एक्टर का नाम आया। मैं लिखते समय नवाज को उसमें देख रहा था। अवचेतन में मैं उस हिस्से को उनके लिए लिख रहा था। वो काफी स्ट्रेट फॉर्वर्ड हैं। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनने के बाद कहा कि वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। फिल्म में डांस करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा- डांस तो नाइटमेयर था, स्केरी था। अपनी जिंदगी में कभी डांस नहीं किया। कभी पार्टियों, डिस्कोथेक में डांस नहीं किया। यह सब्बीर के द्वारा दिया गया चैलेंज था जिसने कहा कि तुम एक्टिंग कर सकते हो लेकिन मुझे दिखाओ कि तुम डांस कर सकते हो। इसलिए मैंने इस चैलेंज को लिया।

टाइगर श्रॉफ के साथ सब्बीर खान की तीसरी फिल्म मुन्ना माइकल है। इससे पहले दोनों हिरोपंती और बाघी में काम कर चुके हैं। दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। मुन्ना माइकल के जरिए निधि अग्रवाल डेब्यू कर रही हैं। कुछ दिनों पहले नवाज ने अपने फेसबुक अकाउंट से बिहाइंड द सींस का वीडियो शेयर किया था। वीडियो उनकी फिल्म के गाने स्वैग का था।

जिसमें वो टाइगर श्रॉफ के साथ स्टेप्स को मैच करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। 43 साल के एक्टर डांस करने में अपनी पूरी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। फेसबुक पर शेयर किए गए वीडियो में नवाजुद्दीन कहते हैं- अगर आप में है स्वैग तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं भी बन सकता हूं इंटरवेशनल क्वालिटी का डांसर।

First Published on July 20, 2017 8:35 am