Munna Michael Box Office: टाइगर श्रॉफ और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जोड़ी ने की धीमी शुरुआत

सब्बीर खान के निर्देशन में बनी मुन्ना माइकल 21 जुलाई को रिलीज हो चुकी है। जहां इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दर्शक पहली बार स्क्रिन पर डांस करते हुए देखेंगे। वहीं यह पहली एक्शन और डांस वाली बॉलीवुड फिल्म है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से मिले-जुले रिव्यू मिले हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि कहानी कमजोर है। दर्शकों की तरफ से फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने पहले दिन 7.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। वैसे ट्रेड पंडितों को उम्मीद थी कि फिल्म 10 करोड़ रुपए की ओपनिंग करेगी। इस फिल्म में दर्शकों को टाइगर का जबर्दस्त डंस देखने को मिलेगा।

अपनी रिलीज के दिन सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में मुन्ना माइकल को ठीक-ठाक दर्शक मिले। वहीं मल्टीप्लेक्स में सुबह के शो में 25-30 प्रतिशत दर्शक मिले। देशभर के 3000 स्क्रीन पर मुन्ना माइकल को रिलीज किया गया है। ओपनिंग डे पर 7 करोड़ की कमाई करने के साथ ही फिल्म टाइगर के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है।स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में टाइगर के साथ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और निधि अग्रवाल नजर आ रही हैं। इस फिल्म के जरिए निधि ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म मुन्ना नाम के लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो बचपन से ही माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन है।

#MunnaMichael screen count…

India: 3000

Overseas: 400

Total: 3400 screens — taran adarsh (@taran_adarsh) July 20, 2017

मुन्ना तीन बत्ती के इलाके में काफी मशहूर है। इसके अलावा महिंदर फौजी नाम का गैंगस्टर है जो डांस सीखना चाहता है। उसे डॉली यानी कि निधि अग्रवाल से प्यार है लेकिन एक्ट्रेस को ऐसा ब्वॉयफ्रेंड चाहिए जो डांस कर सके। ऐसे में लगता है कि शायद डॉली को इंप्रेस करने के लिए फौजी मुन्ना से डांस की ट्रेनिंग लेता है। इस फिल्म में टाइगर माइकल जैक्सन के साथ ही अपने पिता जैकी श्रॉफ को गाने के जरिए ट्रिब्यूट देते नजर आएंगे।

वहीं नवाजुद्दीन को पहली बार स्क्रीन पर डांस करते हुए देखना उनके फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। अपने फेसबुक अकाउंट से नवाज ने एक वीडियो शेयर किया था। यह वीडियो फिल्म के गाने स्वैग की रिलीज से पहले शेयर किया गया था। जिसमें एक्टर कहते हैं कि डांस करना उनके लिए कितना मुश्किल था।

First Published on July 22, 2017 11:27 am