भारतीय बायोपिक फिल्में एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी और सरबजीत का नाम ऑस्कर सूची में शामिल 336 फीचर फिल्मों में शामिल किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने बुधवार को ऑस्कर के लिए नामांकित बेस्ट फिल्मों की सूची जारी की। 2016 के एकेडमी अवॉर्ड्स की सूची में जगह बनाने के लिए फीचर फिल्म का लॉस एंजिलिस काउंटी में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर के बीच कम से कम सात दिनों के लिए प्रदर्शित होनी जरूरी है। साथ ही फिल्म की अवधि 40 मिनट से ज्यादा होनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत और रणदीप हुड्डा स्टारर फिल्मों के अलावा भारतीय-अमेरिकन फिल्म निर्माता मीरा नायर की निर्देशित फिल्म क्वीन ऑफ काटवे भी सूची में शामिल है। इसमें ऑस्कर विजेता लुपिता न्योंगो, डेविड ओएलोवो और नई एक्टर माडिना नलवांगा हैं। यह फिल्म असल जिंदगी की घटनाओं पर आधारित है। इसमें ग्रामीण यूगांडा की गलियों की प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं।

इस सूची में ला ला लैंड, मूनलाइट, मैनचेस्टर ऑफ द सी, साइलेंस, अराइवल और हॉकशॉ रिज शामिल हैं जिन्हें अवॉर्ड शो में काफी पसंद किया गया था। सुपरहीरो फिल्म डेडपूल, सुसाइड स्कवॉयड, कैप्टन अमेरिका: सिविल वॉर और एक्स मैन: एपोकैलिप्स भी शामिल हैं। बता दें कि पाकिस्तानी कलाकारों के भारत में काम करने को लेकर जारी प्रतिबंध का बॉलीवुड के कई स्टार ने समर्थन किया है। इसी कड़ी में रणदीप हुड्डा का भी नाम जुड़ गया है। अपनी पिछली फिल्म सरबजीत के लिए क्रिटिक्स और दर्शकों से काफी तारीफें बटोरने वाले अभिनेता ने ट्विटर पर पाक कलाकारों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ना केवल आर्थिक और राजनयिक बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी हमें पाकिस्तान का बहिष्कार कर देना चाहिए।

ट्विटर पर कई ट्विट करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तानी सरकार और सेना पर दबाव बनाना चाहिए कि वो अपने यहां जारी आतंकवादी गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाएं। हम आर्थिक और राजनयिक तौर पर पाक का बहिष्कार कर रहे हैं इसलिए सांस्कृतिक लिहाज से भी उनपर बैन लगाया जाना चाहिए #BanPakArtists #IndiaComesFirst #India

रणदीप ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक आतंक के विरोध में की गई कार्रवाई थी। अखनूर में जो हो रहा है वो देश के विरुद्ध है। पाकिस्तान के लोगों पर अगर प्रतिबंध लगाया जाएगा तो वे अपनी सरकार और सेना पर आंतक को खत्म करने के लिए दबाव बनाएंगे।

First Published on December 23, 2016 10:13 am