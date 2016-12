मौनी रॉय ने करनवीर बोहरा के साथ शूटिंग करने से किया इंकार?

नागिन इस समय टेलिविजन शो की टॉप सूची में शुमार है। यह शो मौनी रॉय के करियर में एक टर्निंग प्वाइंट के तौर पर आया जो कि इसमें मुख्य एक्ट्रेस का किरदार निभा रही हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने को- स्टार करनवीर बोहरा के साथ लव लीन शूट करने से मना कर दिया। यह सभी के लिए एक चौंकाने वाली खबर के तौर पर आया। वैसे यह पहली बार नहीं है जब मौनी को एक इंटीमेट सीन शूट करना था। इससे पहले भी वो इस तरह के सीन कर चुकी हैं।

यह बात हर किसी के लिए आश्चर्यजनक थी हालांकि इस बार उनके नखरे की वजह अलग थी। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की खबर के अनुसार मोनी के इंकार की वजह अपने को- स्टार से किसी तरह का झगड़ा होना या फिर इस सीन को करने से इंकार नहीं था। बल्कि असली वजह सेट्स पर मीडिया की मौजूदगी थी।

स्पॉटब्वॉय डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार जब मौनी ने सेट्स पर मौजूद मीडिया को देखा तो उन्होंने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि वो मीडिया के सामने बेड सीन शूट करने में असहज महसूस कर रही हैं। इतना ही नहीं मौनी ने सीन शूट करने के लिए एक कंडीशन रख दी। एक्ट्रेस ने साफ तौर पर कह दिया कि मीडिया के जाने के बाद ही मैं शूटिंग करुंगी। मीडिया सेट्स पर आमंत्रण मिलने की वजह से आई थी। उन्हें बिहाइंड द सीन्स शूट करने के लिए बुलाया गया था। लेकिन मौनी के नखरों की वजह से उन्हें जाने के लिए कह दिया गया। जिसके बाद एक्ट्रेस ने शूटिंग शुरू की।

बता दें कि यह बात सभी को पता है कि मोहित रैना और मौनी रॉय एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। ऐसी लगतारा अटकलें लगती रही हैं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह जोड़ा अपनी निजी जिंदगी को निजी रखना चाहता है। उन्हें कई बार साथ में देखा गया है। बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोहित ने कहा- मैं अपनी निजी जिंदगी को अलग रखना चाहता हूं और उसपर मीडिया की नजर पड़ने नहीं देना चाहता। वो उस तरह से नहीं रहेगी अगर बाहर आ गई तो। कई रिक्वेस्ट के बावजूद मैं अपनी मां या किसी और परिवार के सदस्य को कैमरे के सामने नहीं लाता।

First Published on December 28, 2016 10:36 am