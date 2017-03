बिग बॉस के की चर्चित कंटेस्टेंट रहीं वीना मलिक ने पति असद से लिया तलाक, तीन साल पहले हुई थी शादी

पाकिस्तानी एक्ट्रेस वीना मलिक ने अपने पति असद बशीर खान खट्टक से तलाक ले लिया है। वीना मलिक ने तीन साल पहले असद से शादी की थी। लाहौर के एक कोर्ट ने वीना की तलाक की अर्जी को मंजूर करते हुए उनके हक में फैसला दिया। तलाक के लिए अर्जी वीना मलिक ने डाली थी। ऐसे में उन्हें शादी में दी गई हक मेहर का 25 प्रतिशत वापस करना होगा।

कोर्ट से जुड़े आधिकारिक सूत्र की मानें तो वीना ने जनवरी में लाहौर फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाली थी। क्योंकि दोनों के बीच मतभेद हो रहे थे और उनका आगे साथ रहना मुश्किल था। इसके बाद कोर्ट ने असद बशीर को सम्मन जारी किया था। लेकिन असद ना ही कोर्ट में पेश हुए और ना ही उन्होंने कोई जवाब दाखिल हुआ।

एंटरटेनमेंट की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए क्लिक करें-

इस पर कोर्ट ने वीना की अर्जी को स्वीकार करते हुए दोनों के तलाक को मंजूरी दी। दोनों ने अभी तक तलाक की खबरें छिपा कर रखी थीं। बता दें कि वीना

और असद ने 2013 में शादी की थी। यह शादी दुबई के एक कोर्ट में हुई थी। दोनों के दो बच्चे भी हैं। खबरों की मानें तो वीना और असद पिछले तीन महीनों से अलग रह रहे थे। वीना ग्लैमर इंड्सट्री में वापसी करना चाह रही थीं। वहीं असद उन्हें बच्चों पर ध्यान देने को कह रहे थे। वीना मलिक भारत में काफी चर्चित चेहरा हैं। वह टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस में नजर आ चुकी हैं।

बिग बॉस के चौथे सीजन में आई थीं। इस सीजन में वह अश्मित पटेल के काफी करीब थीं। अश्मित के साथ उनकी नजदीकी अकसर सुर्खियो ंमें रहीं। इस शो की वजह से वह भारत में काफी मशहूर हो गई थीं। केवल बिग बॉस ही नहीं वीना बड़े पर्दे पर भी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी हैं। जिनमें वो बतौर वीना मलिक ही नजर आई थीं।

वीना मलिक और अश्मित पटेल के रोमांस को कौन भूल सकता है। इनका रोमांस भी बिग बॉस सीजन 4 में ही परवान चढ़ा था। वीना मलिक और अश्मित पटेल के रोमांस को कौन भूल सकता है। इनका रोमांस भी बिग बॉस सीजन 4 में ही परवान चढ़ा था।

वीना मलिक बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। वीना मलिक बॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

सोनम कपूर ने अपनी सगाई के रुमर्स को लेकर तोड़ी चुप्पी; इस तरह दिया जवाब

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 11:25 am