ये हैं बॉलीवुड की सबसे ‘बेमेल जोड़ियां’, इन फिल्मों के बाद पर्दे पर नहीं आईं साथ नजर

किसी भी बॉलीवुड फिल्म में लीड एक्टर और एक्ट्रेस को कास्ट करने से पहले मेकर्स खूब सोच-विचार करते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार ऐसा होता है कि फिल्म में कास्ट की जाने वाली लीड जोड़ी ही बहुत अजीब लगती हैं। ऐसा उनके लुक्स, उम्र के फर्क या अन्य किसी कारण से हो सकता है। तो चलिए आज आपको बताते हैं ऐसी ही कुछ फिल्मी जोड़ियों के बारे में जिनका नाम उनके बेमेल होने के चलते खूब चर्चा में रहा। शुरुआत करते हैं करीना कपूर और इरफान खान से।

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानि आमिर खान के भांजे इरफान खान ने फिल्म “गोरी तेरे प्यार में” और “एक मैं और एक तू” में करीना कपूर के साथ काम किया था। इन दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे अजीब जोड़ियों में गिना जाता है क्योंकि करीना कपूर न सिर्फ इमरान से उम्र में काफी बड़ी हैं बल्कि वह लुक्स के मामले में भी इमरान से ज्यादा मैच्योर दिखती हैं।

दूसरी अजीबोगरीब जोड़ी है आमिर खान और साक्षी तंवर की। यह जोड़ी नजर आई 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में। फिल्म में आमिर ने एक हरियाणवी पहलवान की भूमिका निभाई थी और साक्षी उनकी पत्नी के किरदार में थीं। हालांकि साक्षी का रोल फिल्म में सीमित था लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग साक्षी को आमिर के साथ पचा नहीं पाए।

फिल्म “ऐ दिल है मुश्किल” में साथ काम कर चुके रणबीर कपूर और ऐश्वर्या राय की जोड़ी भी बेमेल ही रही क्योंकि ऐश्वर्या रणबीर की तुलना में ज्यादा मैच्योर हैं जो कि पर्दे पर साफ तौर पर नजर आता है।

एक्टर राम कपूर छोटे पर्दे पर दर्शकों की पसंद हैं, लेकिन जब वह फिल्म कुछ कुछ लोचा है में सनी लियोनी के अपोजिट नजर आए तो इसने दर्शकों को कन्फ्यूज कर दिया। सनी लियोनी जहां इतनी फिट और ग्लैमरस हैं वहीं उनके अपोजिट बेहद मोटे और अनफिट एक्टर को कास्ट करना दर्शकों की समझ से बाहर रहा।

इरफान खान और दीपिका पादुकोण की जोड़ी नजर आई फिल्म पिकू में। हालांकि फिल्म में दोनो का किरदार एक कपल का नहीं था लेकिन बावजूद इसके दोनों को साथ देखना दर्शकों के लिए थोड़ा अजीब अनुभव था।

2013 में आई फिल्म आत्मा में नवाजुद्दीन सिद्दीकी नजर आए हॉट एंड सेक्सी बिपाशा बसु के साथ। अब बिपाशा जहां अपने लुक्स के लिए मशहूर हैं वहीं नवाज अपने लुक्स से ज्यादा अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। ये जोड़ी भी फैन्स को कुछ खास जमी नहीं।

फिल्म रांझणा में साउथ इंडियन एक्टर धनुष को सोनम कपूर से प्यार हो जाता है। फिल्म की कहानी के मुताबिक तो धनुष रोल में तो फिट हो गए लेकिन सोनम की उनके साथ जोड़ी दोबारा कभी नजर नहीं आई। वजह साफ है। दर्शकों ने इस जोड़ी को भी रिजेक्ट कर दिया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 16, 2017 11:42 am