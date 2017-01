मिनिषा लांबा बर्थडेः पत्रकार बनने की कोशिश में कैसे बॉलीवुड स्टार बनीं यह एक्ट्रेस, जानिए

बॉलीवुड एक्ट्रेस मिनीषा लांबा का जन्म 18 जनवरी 1985 को एक सिख परिवार में हुआ। क्योंकि मिनीषा के पिता हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में थे तो इसने मिनिषा को अपने बचपन में देश भर में घूमने का और अलग-अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका दिया। मिनिषा फर्राटेदार हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी बोल सकती है। क्योंकि मिनिषा के परिवार में पंजाबी ही बोली जाती है इसलिए वह इसमें माहिर हैं। बहुत कम लोग यह जानते हैं कि मिनिषा एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं, लेकिन दिल्ली में पढ़ाई के दौरान शौक के लिए उन्होंने मॉडलिंग ज्वॉइन की किस्मत से उन्हें कैडबरी के लिए मॉडलिंग करने के लिए चुन लिया गया।

मिनिषा ने फिल्मों में अपना करियर बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन उनका काम लोगों को इतना पसंद आया कि उन्हें एलजी, सोनी, कैडबरी, हाजमोला, एयरटेल और सनसिल्क जैसे बडे़ ब्रांड्स के प्रमोशन के लिए ऑफर मिलना शुरू हो गए। 2004 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया। उनकी पहली फिल्म भी उन्हें बायचांस ही मिली, वह कैडबरी के एड के लिए शूट कर रही थीं जब निर्देशक सुजीत सरकार ने उन्हें देख लिया। उन्होंने मिनिषा को अपनी पहली फिल्म में ब्रेक दिया। इसके बाद वह 2005 में ‘यहां’ फिल्म में नजर आईं। 2008 में उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म बचना ऐ हसीनों में भी काम किया।

उन्होंने हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट, दस कहानियां और बचना ऐ हसीनों जैसी फिल्मों में बड़े सितारों के साथ काम किया।

First Published on January 18, 2017 7:44 am