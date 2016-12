सलमान खान ने यूलिया के साथ अर्पिता के घर सेलिब्रेट की Marry X-mas, साथ नजर आईं बीना काक

सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर से अपनी गर्लफ्रेंड यूलिया के साथ देखे गए। इस बार सलमान अपनी गर्लफ्रेंड के यूलिया के साथ किसी पार्टी में जाते नहीं दिखे बल्कि वे अपनी बहन अर्पिता खान के घर पर जाते नजर आए। हालांकि इस दौरान सलमान, यूलिया के साथ अकेले नहीं देखे गए। गर्ल फ्रेंड यूलिया के अलावा सलमान खान के साथ उनकी मुंह बोली बहन और राजस्थान कांग्रेस की नेता बीना काक भी नजर आईं। फिलहाल बीना काक कांग्रेस पार्टी की नेता हैं लेकिन इससे पहले वे एक अभिनेत्री रह चुकी हैं। उन्होंने सलमान खान के साथ फिल्म मैंने प्यार किया में काम किया था। बीना काक, सलमान खान को अपना भाई मानती हैं। सलमान अक्सर उनसे मिलते रहते हैं। इन सभी ने मुंबई के बांद्रा में स्थित अर्पिता खान के घर पर क्रिसमस सेलिब्रेट की और बाद में सभी बापस लौट आए।

(फोटो-वरिंदर चावला) (फोटो-वरिंदर चावला)

गौरतलब है कि इससे पहले भी सलमान कई बार यूलिया के साथे देखे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले ही सलमान Deanne Pandey की बर्थडे पार्टी में नजर आए। हालांकि की इस पार्टी सिर्फ दबंग खान ही नहीं बल्कि दूसरे कई सेलिब्रिटी नजर आए। चंकी पांडे पार्टी में उनकी पत्नी भावना भी नजर आईं। इससे पहले खबर आई थी कि सलमान की खास फ्रेंड यूलिया अब भारत नहीं आएंगी। इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद सलमान खान हैं। काफी समय से सुर्खियों में रहे इन दोनों के रिश्तें में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। अगर आपको लग रहा है कि यूलिया सलमान और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कैटरीना के साथ काम करने की वजह से नाराज हैं तो बता दें कि वजह कुछ और है। दरअसल यूलीया सलमान के साथ काफी खुश थीं। लेकिन बात बिगड़नी तब शुरू हुई जब यूलिया को लगा कि सलमान कमिटमेंट से भाग रहे हैं। एक तरफ जहां सलमान की फैमिली 18 नवंबर को उनकी शादी की तैयारी करने की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं अब यूलिया के उनसे खफा होने की चर्चा चल रही है। लेकिन इस पार्टी में दोनों जिस अंदाज में मिले उन्हें देखकर कहीं से नहीं लग रहा था कि उनके बीच किसी तरह की दूरियां आई हैं।

(फोटो-वरिंदर चावला) (फोटो-वरिंदर चावला)

First Published on December 26, 2016 11:04 am