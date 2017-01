कविता कौशिक की मेहंदी सेरेमनी पर पहुंची भारती सिंह, आशका गोराडिया, देखें तस्वीरें

My love bride to be @ikavitakaushik. All the best bouth of you love uuuuu #kavita#ronit😘😘😘😘😘👰🏼👰🏼👰🏼🙎🏼‍♂️🙎🏼‍♂️🙎🏼‍♂️🙎🏼‍♂️💐💐💐💐💝💝💝🎂🎂💏💏💏💏#love#weddingparty 💝💝💝

A photo posted by Bharti Singh (@bharti.laughterqueen) on Jan 24, 2017 at 9:59pm PST