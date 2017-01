मैंने दिया था दंगल के लिए ऑडिशन, फातिमा ने गीता के किरदार में किया शानदार काम: मसान एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी

फिल्म मसान में मुख्य भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी ने फिल्म दंगल में सना शेख के अभिनय की तारीफ की है। श्वेता जल्द ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ फिल्म हरामखोर में नजर आएंगी। ये फिल्म चार साल पहले बनी थी लेकिन बालभारती और फिल्म बोर्ड की रजामंदी के लिए अटकी रही। जनसत्ता के सहयोगी न्यूज पेपर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए श्वेता ने कहा कि ये (हरामखोर) मेरी पहली फिल्म थी। इसका इस तरह अटक जाना दिल टूटने वाला अनुभव था। बालभारती को फिल्म के पोस्टर से साथ शिकायत थी। उन्हें फिल्म के पोस्टर और उनके लोगो एक समान लग रहा था।

तो हमने पोस्टर हटा दिया। अब मैं बेहद खुश हू कि फिल्म आखिर कार रिलीज हो रही है। जब उनसे हाल ही में किसी फिल्म को ऑडिशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने दंगल में गीता फोगट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया था। बाद में फातिमा सना शेख इस रोल के लिए चुनी गई। फिल्म देखने के बाद मैं कह सकती है फातिमा ने गजब का काम किया है। हाल ही में फातिमा ने हरामखोर का ट्रेलर देखने के बाद मुझे फोन किया और मेरे रोल की तारीफ की। मैंने भी उनके गीता के किरदार में लेकर बधाई दी। इससे पहले श्वेता नवाजद्दीन की भी तारीफ कर चुकी हैं। श्वेता ने एक इंटरव्यू में कहा, “पहले मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कलाकार के साथ पहली बार काम करने को लेकर परेशान थी, क्योंकि वह एक बेहतरीन कलाकार और उत्कृष्ट व्यक्तित्व वाले शख्स हैं। उन्होंने मुझे नए कलाकार जैसा कभी महसूस नहीं होने दिया।” उन्होंने कहा कि नवाजुद्दीन खुद को दूसरे के स्तर पर लाकर काम करते हैं और उनके साथ काम करके उन्हें ऐसा लगा कि वह भी उनके समान अनुभव वाले कलाकार हैं। श्वेता ने कहा, “इसलिए मैं उनका सम्मान करती हूं। मैं नहीं जानती कि कोई और ऐसा करता है या नहीं। उनके साथ काम करके आप बेहतरीन करते हैं। मैं सचमुच उनकी प्रशंसक हूं।”

First Published on January 11, 2017 6:15 am