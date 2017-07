फिल्म देखने गईं मशूहर मराठी एक्ट्रेस प्रिया बेर्डे के साथ थियेटर में हुई गंदी हरकत, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

मशहूर मराठी एक्ट्रेस और दिग्गज एक्टर लक्ष्मीकांत बेर्डे की पत्नी प्रिया बेर्डे के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। खबर के अनुसार प्रिया मुंबई के मीरा रोड स्थित थियेटर में फिल्म देखने गई थीं, जहां उनकी सीट के पीछे बैठे शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ और मारपीट करने की कोशिश की है। एक्ट्रेस कई बार विरोध जताने के बाद भी आरोपी बा-बार उन्हें परेशान करता रहा। हालांकि थियेटर अधिकारियों द्वारा शिकायत करने के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी सुनील जानी ने शराब पी रखी थी और लगातार एक्ट्रेस को परेशान कर रहा था। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भरोसा जताया है। जानकारी के लिए प्रिया बेर्डे ने 10 जुलाई, 1996 को मराठी और बॉलीवुड सिनेमा के बड़े सितारों में एक लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ विवाह किया था। लक्ष्मीकांत बेर्डे वहीं हैं जिन्होंने बॉलीवुड में किंग ऑफ कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है।

दूसरी तरफ आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं जब किसी मशहूर एक्ट्रेस के साथ इस तरह की घटना हुई है। इससे पहले दक्षिण भारत की मशूहर एक्ट्रेस भावना को ड्राइवर द्वारा अगवा कर उनके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस घटना में केरल पुलिस ने आरोपी मार्टिन को गिरफ्तार किया था। जोकि थ्रिसूर जिले के चलक्कुडी का रहने वाल था। पुलिस ने इस दौरान बताया कि आरोपी ड्राइवर ने भावना के साथ छेड़छाड़ नेशनल हाईवे पर पाराबयम के पास उस दौरान की जब वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए कक्कानाद जा रही थीं। हालांकि एक्ट्रेस ने अपनी शिकायत में बताया कि पांच लोगों ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी।

First Published on July 17, 2017 11:23 am