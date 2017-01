नितिभा से रिश्ते को लेकर मनवीर के भैया-भाभी का बयान, कहा- नहीं चाहिए नितिभा जैसी बहु, जानिए क्यों

बिग बॉस सीजन 10 के विनर बने मनवीर इन दिनों काफी चर्चा का विषय बन गए हैं। उनके इस तरह से लाइम लाइट में आने की वजह रिएलिटी शो के विनर बनने से तो ही है इसके अलावा वे नितिभा कौल को लेकर भी चर्चा में छाए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा ही होहा कि इस बार के शो के दौरान रव रोमांस वाले कपल कम बल्कि दोस्ती वाले ज्यादा नजर आए। लेकिन मनवीर और नितिभा की दोस्ती को लेकर लोगों ने तरह- तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि नितिभा और मनवीर एक दूसरे को महज दोस्त ही मानते हैं। मनवीर के फैंन को लगता है कि वे दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। ये सब हुआ तब जब बिग बॉस द्वारा दिए बीबी हॉस्टल टास्क की बदौलत, जिसमें मनवीर ने नितिभा को लव लेटर लिखे थे।

हालांकि बाकी दूसरे कंटेस्टेंट ने भी अपने चहेते दोस्त को लव लेटर लिखे थे लेकिन खबरों में आए सिर्फ मनवीर और नितिभा। एक चैनल के इंटरव्यू में नितिभा के भैया अनूप गुर्जर ने कहा कि उन्हें मनवीर और नितिभा की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जैसा कि लोग शादी को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो यह बात कभी नहीं बनेगी। दरअसल, मनवीर के भैया और भाभी का कहना है कि वे उनके लिए एक घरेलू बहु लाएंगे जो कि सभी का सम्मान करे। नितिभा में घरेलू लड़की जैसी कोई बात नहीं है। बता दें कि जिस दौरान मनवीर और नितिभा शो के अंदर थे तब बाहरी दुनिया में दोनों का नाम मिक्स करके लोग नितवीर बुलाने लगे। वहीं नितिभा को मनवीर के दोस्त भाभी बुलाकर संबोधित करने लगे।

ऐसे में आखिर मनवीर के भैया- भाभी ऐसा बयान आना तो लाजमी है ही। लिहाजा इस बयान के बाद अब नितिभा और मनवीर के बारे में उड़ी रही गोसिप होना शायद बंद हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि नितिभा भी मनवीर से शायद ही शादी जैसे रिश्ते निभाने में यकीं रखेंगी, क्योंकि भले ही मनवीर शो के विजेता बन गए हों लेकिन नितिभा भी कुछ कम नहीं हैं। गूगल जैसी कंपनी में काम करना नितिभा के लिए एक चैलेंज हैं। वे मनवीर के घर परिवार से काफी अलग भी हैं।

First Published on January 31, 2017 10:42 am