बिग बॉस के घर में आम आदमी कंटेस्टेंट मनु पंजाबी, नीतिभा कौल और मनवीर गुर्जर को मिलते थे इतने पैसे

इस बार बिग बॉस का सीजन काफी विवादों में रहा। इस बार घर में 8 आम आदमी कंटेस्टेंट देखने को मिले। जो अभी तक किसी सीजन में नहीं दिखे थे। इस सीजन को आम आदमी कंटेस्टेंट मनवीर गुर्जर ने जीता है। अब जबकि रिएलिटी शो खत्म हो चुका है तो अब घर से जुड़े काफी सच सामने आ रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो आम आदमी जिन्होंने शो के लिए काफी टीआरपी बटोरी हैं ने बताया कि उन्हें घर में हर हफ्ते के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए काफी कम राशि दी जाती थी। आम आदमी को केवल 25 हजार रुपए हर हफ्ते की पेमेंट की जाती थी। अगर इसे जोड़ा जाए तो 15 हफ्तों के हिसाब से औसतन आम आदमी ने 3.75 लाख रुपए कमाए हैं, जोकि बहुत कम है। वहीं सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट को इससे ज्यादा फीस मिलती थी। मनवीर गुर्जर , नीतिभा कौल और मनु पंजाबी को भी हर हफ्ते केवल 25 रुपए मिलते थे।

वहीं रिएलिटी शो जीतने के बाद लगातार मनवीर गुर्जर की शादी चर्चा में हैं। पिछले दो-तीन दिनों से वो अपनी कथित शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी शादी की फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसके बाद उनके सभी फैंस सच जानना चाहते हैं

इस पूरे मामले पर मनवीर ने अपनी शादी की बात पहले ही कबूल ली है। हाल ही उनका एक और चौकाने वाले बयान आया है कि उनकी शादी 2014 में हो चुकी है, लेकिन ये उनका ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला। मनवीर ने कहा कि शादी के बाद से उनकी पत्नी की ओर से कुछ ठीक नहीं चल रहा था इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। वे मनवीर से अलग हो चुकी हैं। मनवीर ने बताया कि यही वजह है कि उन्हें अब नहीं लगता है वे शादीशुदा हैं।

इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्यों उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बिग बॉस के घर के अंदर बात नहीं की तो उन्होंने कहा- उसकी जरुरत ही नहीं पड़ी यार, जरूरी थोड़ी होता है की हर टैग बताना पड़े, लो सब चलता है। आपको बता दें कि एक बार मनवीर ने बानी से भी अपनी शादी और बेटी के बारे में बातें शेयर की थीं।

बिग बॉस जीतने पर मनवीर गुर्जर बोले- ''मैं ईमानदार था, इसलिए जीता''

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 5, 2017 10:54 am