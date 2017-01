सलमान खान के बिग बॉस 10 में विजेता बन सकते हैं मनवीर गुर्जर, सेलिब्रिटिज भी करते हैं पसंद

ऐसी खबरे हैं कि बिग बॉस के निर्माता मनवीर गुर्जर को बिग बॉस सीजन 10 का विजेता घोषित कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि मनवीर इसके लिए उपयुक्त शख्स है। गुर्जर की परफॉर्मेंस एमटीवी रोडीज की रनर अप रहीं बानी जे से ज्यादा अच्छी है और वो गेम शानदार तरीके से खेल रहे हैं। वो अब शो के आम आदमी नहीं सदस्य नहीं रहे बल्कि उन्हें सेलिब्रिटिज से काफी सपोर्ट मिल रहा है। हाल ही में बिग बॉस के घर से बाहर निकले मनवीर को अपनी पॉपुलैरिटी महसूस करने का मौका मिला था। जब वो वोट मांगने के लिए पब्लिक के पास पहुंचे थे। इस टास्क में उनके साथ मनु पंजाबी भी थे। इसमें वो स्टार की तरह दिखे थे। लड़कियां उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लड़के उनका नाम चिल्ला रहे थे और महिलाएं उन्हें देखकर भावुक हो गई थी।

फाइनलिस्ट में पहुंचने वाले मनवीर गुर्जर पहले कंटेस्टेंट बने थे। वहीं उनके लिए एक गाना भी बन चुका है। घर में दाखिल हुईं सोनाक्षी सिन्हा ने कहा था कि उन्हें मनवीर काफी पसंद है। शुरुआत में बिग बॉस का एंग्री यंग मैन अब काफी हद तक शांत हो चुका है। उसके व्यक्तित्व में गजब का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। इसी वजह से बहुत से लोगों को लगता है उन्हें शो का विजेता बनना चाहिए। अब देखना होगा कि क्या शो के निर्माता किसी आम आदमी को शो का विनर बनाएंगे या नहीं? इसकी वजह कुछ रिपोर्ट्स में बानी जे को विनर बताया जा रहा है।

बता दें कि बीबी मेला टास्क के दौरान नवीन के जाने के बाद घर में लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट श्रृषभ आते हैं। इनकी एंट्री से बिग बॉस के अंदर दोस्ती की मिसाल बने मनु और मनवीर की दोस्ती के बीच दरार आ सकती है। क्योंकि ऋषभ दोस्ती के मामले में मनवीर को एक बेहतरीन इंसान बताते हैं जबकि मनु को खराब।

ऋषभ मनु को कहते हैं कि अभी तक शो में उनका असली चेहरा नजर नहीं आया है। वो बानी को सबसे कमजोर कंटेस्टेंट कहते हैं। मनवीर को मदारी और मनवीर को बंदर बनकर सबका एंटरटेन मानते हैं। अगले सवाल में श्रृषभ, मनवीर को बेस्ट परफॉर्मर कहते हैं साथ ही सबसे खराब टास्क परफॉर्मर बानी को कहते हैं।

First Published on January 27, 2017 11:51 am