मूनलिट फेस्टिवल में डांस करते दिखे बिग बॉस कंटेस्टेंट मनवीर गुर्जर और नीतिभा कौल, देखें वीडियो

#Manveer and #Nitibha Dance in JLN Stadium Delhi on Moonfestival ✌️ #Nitveer #nitibhakaul #manveergujjar #moonfestival #gurjar #gujjar #naveen #nitibhakaul #manveergujjar #bigboss10 #colorstv #GUJJAR #DeepakGurjarOfficial #deepakgurjar #manupanjabi #BB10 #monalisa #beardlovers #Beard #Beard_man #salmankhan

A video posted by Manveer Gurjar (@themanveergurjar) on Feb 12, 2017 at 9:12am PST