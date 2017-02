मंजिल पर पहुंचकर लिखूंगा मैं इन रास्तों की मुश्किलों का जिक्र, अभी तो बस आगे बढ़ने से ही फुरसत नही..

A photo posted by Manu Punjabi (@manupunjabi.entertainer) on Jul 24, 2016 at 7:52am PDT