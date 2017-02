केन्या में गिरफ्तार हुआ ममता कुलकर्णी का पति ड्रग्स माफिया विकी गोस्वामी

इंटरनेशनल ड्रग माफिया और बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के पति विकी गोस्वामी को अमेरिका की ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने गिरफ्तार कर लिया है। विकी को रविवार को केन्या से गिरफ्तार किया गया। विकी के साथ ही ड्रग माफिया गुलाम हुसैन के बेटे इब्राहिम, बख्ताश आक्शा की भी गिरफ्तारी हुई। इनके साथ एक पाकिस्तानी मूल का शख्स भी पकड़ में आया है। ये सभी ड्रग्स तस्करी मामले में वांटेड थे। अब इन्हें अमेरिका ले जाया गया है।

इंडिया टुडे में छपी खबर के मुताबिक गोस्वामी और कुलकर्णी दोनों ही ड्रग्स बरामदगी मामले में भी वांटेड हैं। थाणे पुलिस गोस्वामी को भारत लाने की कोशिशें कर रही है। ताकि उनके केस को मजबूती मिल सके। थाणे के पुलिस कमिश्नर ने बताया, हम भारतीय अधिकारियों से बात करेंगें कि वह अमेरिका में अपने समकक्ष से संपर्क में रहें और गोस्वामी को भारत लाने में मदद कर सकें। अभी तक इस मामले में डीईए और थाणे पुलिस के बीच की बातचीत और इंफॉर्मेशन का लेन देन अच्छा रहा है।

बता दें कि विकी गोस्वामी गुजरात के एक पुलिस अफसर का बेटा है। विकी ने 80 के दशक में जुर्म की दुनिया में कदम रखा। करीब दो दशकों में वह अपना नेटवर्क दुबई से लेकर अफ्रीका तक फैला चुका है। भारत में विकी का नाम उस केस से जुड़ा है जिसमें सोलापुर फार्मा युनिट से बड़ी मात्रा में मेथामफेटामाइन बरामद हुआ था।

ममता को केन्‍या में विकी गोस्‍वामी के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ममता को छोड़ दिया गया था। विकी के केस को ममता ने 12 साल तक लड़ा था और जेल से रिहा कराया था।

खबरों के अनुसार ममता कुलकर्णी ने संयुक्‍त अरब अमीरात में इस्‍लाम धर्म ग्रहण कर लिया था। साथ ही अपना नाम आयशा बेगम रख लिया। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान ममता ने धर्म परिवर्तन से इनकार किया था। बताया जाता है कि यूएई में उन्‍होंने विकी गोस्‍वामी के साथ शादी कर ली थी। विकी को यूएई पुलिस ने ड्रग्‍स तस्‍करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन के साथ भी आया था। बताया जाता है कि राजन के कहने पर ही राजकुमार संतोषी ने ममता को अपनी फिल्‍म चाइनागेट में लिया था।

ममता कुलकर्णी का नाम छोटा राजन के साथ भी आया था। बताया जाता है कि राजन के कहने पर ही राजकुमार संतोषी ने ममता को अपनी फिल्‍म चाइनागेट में लिया था।

First Published on February 2, 2017 10:28 am