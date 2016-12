अरबाज खान से तलाक के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहती हैं मलाइका अरोड़ा

18 साल के लंबे रिश्ते के बाद अब अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा खान ने होने का फैसला कर लिया है। तलाक के लिए केस भी फाइल कर दिया गया है। इसी कड़ी में एक खबर जो सुनने को मिल रही है वो है कि मलाइका ने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए कम से कम 10 से 15 करोड़ रुपए मांगे हैं। स्पॉट बॉय में छपी खबर की मानें तो मलाइका मिनिमम 10 करोड़ रुपए चाहती हैं। यह भी कहा जा रहा है कि अरबाज ने यह रकम देने के लिए हामी भी भर दी है। इतना ही नहीं अरबाज ने बेटे की परवरिश का खर्च उठाने की भी बात कही है।

तलाक के बाद अरबाज और मलाइका का बेटा अरहान मम्मी मलाइका के साथ रह सकता है। फिलहाल इस पर कोई बात साफ नहीं हुई है। इनका तलाक मई 2017 तक हो सकता है। लेकिन यह भी कई चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि अरबाज और मलाइका सेटलमेंट के लिए एक राय कितने समय में बना पाते हैं।

दोनों का पहला काउंसिलिंग सेशन बांद्रा फैमिली कोर्ट में दिसंबर में हुआ था। लेकिन उस समय तलाक की कोई बात नहीं हुई थी। दोनों का इस तरह कोर्ट जाना चौंकाने वाला था। क्योंकि इससे पहले उन्हें कई मौकों पर साथ देखा गया था। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपने रिश्ते को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। सूत्रों की मानें तो सलमान ने भी मलाइका को मनाने की कोशिश की थी।

बता दें कि इस सबके पहले मार्च में अरबाज और मलाइका की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। इसमें कहा गया था कि वह ब्रेक पर हैं। इसमें तलाक का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। इसमें कहा गया, हम दोनों ने एक ब्रेक लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन बातों से कुछ और मतलब निकालें। हम अपनी-अपनी जिंदगी के मसलों को सुलझाना चाहते हैं और इसके लिए समय चाहते हैं। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं और दोनों तलाक ले रहे हैं।

First Published on December 28, 2016 11:45 am