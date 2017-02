माहिरा खान ने कहा- मेरा परिवार मेरी नहीं बल्कि शाहरुख खान की एंट्री देखकर चिल्लाने लगा

फाइनली वो दिन आ गया जिसका कि इंतजार माहिरा खान को काफी लंबे समय से था। आखिरकार उन्हें शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ रईस का प्रमोशन करने का मौका मिला। हाल ही में फिल्म की वैश्विक सफलता का जश्न मना रही टीम ने प्रेस कॉन्प्रेंस की। जहां वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान जुड़ीं। उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें रईस की रिलीज से पहले किसी तरह का डर था? इसपर उन्होंने कहा- मेरा सबसे बड़ा डर था कि लोग मूलरूप से उन्हें (किंग खान) को देखने के लिए आएंगे ना कि मुझे। ऐसा ही हुआ जब मेरे पिता ने फिल्म देखी। वो शाहरुख की एंट्री पर चिल्ला रहे थे ना कि मेरी पर। मैं बोल रही थी और जोर से। उनके लिए और जोर से तालियां बजनी चाहिए। हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा।

माहिरा को रोकते हुए शाहरुख खान ने मजाक किया- फिल्म में मेरी एंट्री बिना शर्ट के और खुद को मारते हुए हुई है इसलिए तुम्हारी मां को यह पसंद आया होगा। इसपर शर्माते हुए एक्ट्रेस ने कहा- उनके पास एक वाजिब प्वाइंट है। इस प्रेस कॉन्प्रेंस के दौरान माहिरा ने पाकिस्तान में रईस के रिलीज होने पर अपनी खुशी जाहिर की। विश्वास कीजिए पूरी दुनिया की तरह यहां के लोग भी फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि यहां यह अच्छा बिजनेस करेगी।

बता दें कि बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की फिल्म रईस बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाढ़ रही है। फिल्म की लीड एक्ट्रेस, पाकिस्तानी कलाकार माहिरा खान को किसी भी तरह के विवादों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए मेकर्स ने प्रमोशन से दूर रखा। माहिरा फिल्म में फीमेल लीड रोल में थीं लेकिन जहां तक प्रमोशन का सवाल था तो शाहरुख खान और फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही अलग-अलग इवेंट्स का हिस्सा बनते नजर आए।

हाल ही में मुंबई के सिस्को फैसिलिटी में शाहरुख खान, रितेश सिधवानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी फिल्म की सक्सेस पार्टी करते नजर आए। गौर करने की बाद यह रही कि माहिरा ने भी उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस पर ज्वॉइन किया। माहिरा ने मीडिया से बातचीत में माहिरा से जब पूछा गया कि क्या वह फिल्म के पाकिस्तान में नहीं रिलीज होने के चलते दुखी है? इस पर उन्होंने कहा- हां, मैं थीं।

'बद्रीनाथ की दुल्हनिया': ट्रेलर रिव्यू

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 5, 2017 9:18 am