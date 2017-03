सेंसर बोर्ड के उदार रवैये से बेगम जान के डायरेक्टर श्रीजीत मुखर्जी हुए सरप्राइज

मशहूर फिल्म निर्माता महेश भट्ट और श्रीजीत मुखर्जी ने बुधवार को कहा कि वो सेंसर बोर्ड के उदार रवैये से सरप्राइज हो गए हैं। जब बोर्ड ने फिल्म में कुछ शब्दों को रहने देने की इजाजत दे दी। नहीं तो वो ऐसे शब्दों को सख्त तौर पर मना कर देता है। फिल्म से कुछ गालियों वाले शब्दों को पहले ही कांट छांट दिया था और ऐसा सेंसर बोर्ड के नियमों की वजह से हुआ। फिल्म 14 अप्रैल को रिलीज होगी। मुखर्जी से जब पूछा गया कि क्या उनकी फिल्म को सेंसर बोर्ड से कोई दिक्कत है तो उन्होंने कहा- बहुत से शब्दों के लिए वो नियमों के खिलाफ गए और उन्हें फिल्म में रहने दिया। बोर्ड ने कहा कि फिल्म ने हमें उन शब्दों को हटाने से रोक दिया है जिनके लिए मनाही है। श्रीजीत ने कहा कि सेंसर की तरफ से यह काफी उदार रवैया था।

महेश और मुकेश भट्ट ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है वहीं इसे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। कहानी भारत पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित है। यह बंगाली की फिल्म राजकहिन का हिंदी रीमेक है। विद्या बालन फिल्म में कोठे की मैडम का किरदार निभा रही हैं। बेगम जान में कुछ शब्दों को रहने देने के फैसले पर भट्ट ने सेंसर बोर्ड को काफी मानवीय रिस्पॉन्स देने वाला बताया।

बता दें कि विद्या बालन की फिल्म बेगम जान का नया पोस्टर फिल्म के मेकर्स ने शेयर किया है। इस पोस्टर में विद्या बालन सबका ध्यान खींचने में कामयाब हो रही हैं। पोस्टर में विद्या के कैरेक्टर के झलक को साफ देखा जा सकता है। इस पोस्टर में विद्या बालन एक कुर्सी पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। पोस्टर में उनकी ग्रे आइज्स दिखाई गई हैं। पोस्टर पर कैप्शन में लिखा है माय बॉडी, माय हाउस, माय कन्ट्री, माय रूल्स।

बेगम जान के इस पोस्टर को फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट और ​फिल्म की सर्पोटिंग एक्ट्रेस पल्लवी शारदा ने पोस्ट किया। महेश भट्ट ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा क्या महिला है। इसके अलावा दूसरे ट्विट में उन्होंने लिखा कि यह आपके दिल में जगह बनाएगी। वहीं दूसरी ओर पल्लवी शारदा ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, हमारी बेगम जान को मिलना जरूर।

First Published on March 9, 2017 8:20 am