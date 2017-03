मधु चोपड़ा ने कहा- प्रियंका चोपड़ा भारतीय परंपरा और संस्कृति को साथ लेकर चलती है

मधु चोपड़ा ने कहा कि पश्चिम में प्रियंका चोपड़ा को जो चीज बहुत स्पेशल बनाती है वो है भारतीय संस्कृति और परंपरा जिन्हें वो हमेशा अपने साथ रखती है। मुझे लगता है कि प्रियंका अपने भारत, अपनी संस्कृति और परंपराओं को अपने साथ वहां (पश्चिम में) लेकर गई है जिस वजह से वो वहां स्पेशल बन गई है। वो विदेशी नहीं बनी है। उनका मानना है कि उनकी बेटी आधुनिक भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व करती हैं। आधुनिक भारत यही है। हमारे पास मूल्य और टैलेंट है और जिसे दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री लेना चाहती है। अगर आप देखेंगे तो हर जगह भारतीय अच्छा कर रहे हैं। ये केवल इतना है कि प्रियंका काफी मशहूर है और हम उसके बारे में जानते हैं। लेकिन हर जगह हम देखते हैं कि भारतीय आश्चर्यजनक रूप से काम कर रहे हैं।

प्रियंका इस समय अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको में काम कर रही हैं। उनके किरदार का नाम एलैक्स पैरिश है। वो आने वाली हॉलीवुड फिल्म बेवॉच में नकारात्मक भूमिका निभाते हुए दिखेंगी और उनके किरदार का नाम विक्टोरिया लीड्स है। अपने वर्क कमिटमेंट्स की वजह से वो भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करती रहती हैं। मधु ने पर्पल पेबल पिक्चर के बैनर के तहत कुछ फिल्में प्रोड्यूस की हैं। उनका कहना है कि वो अपनी बेटी को बहुत मिस करती हैं और अप्रैल में उनसे मिलने अमेरिका जाएंगी। मधु को उम्मीद और प्रार्थना कर रही हैं कि वो एक फिल्म प्रोड्यूस करें जिसमें प्रियंका स्टार हों। अपने मां बेटी के रिश्ते पर मधु ने कहा कि मैं उसके लिए पैरेंट हूं। अपने पिता के साथ वो दोस्त थी। वो मेरा ध्यान रखती है। एक समय था जब मैं उसकी मां थी और अब वो मेरी मां है।

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के बारे में हाल ही खबर आई थी कि उनके इंग्लिश टीवी सो क्वांटिको की टीआरपी काफी हद तक नीचे आ गई है। अपने इस शो के चलते वे बॉलीवुड में भी काफी कम सक्रीय रह पाती हैं। लेकिन अब देसी गर्ल के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें प्रोडक्शन हाउस की मराठी फिल्म ‘वेंटिलेटर’ को 15वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (PIFF) में बेस्ट स्क्रिप्ट का अवॉर्ड मिला है।

प्रियंका के प्रोडक्शन हाउस पर्पल पेबेल पिक्चर्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है। वेंटिलेटर पिछले साल नवंबर में रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्देशक राजेश मापुस्कर ने ही फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी है। लिहाजा इससे साबित होता है कि प्रियंका न सिर्फ एक्टिंग में माहिर हैं बल्कि वे एक बेहतर स्क्रिप्ट राईटर भी हैं।

First Published on March 3, 2017 9:19 am