बेटे शहरान के साथ मान्यता दत्त का यह डांस देखकर आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कुराहट

The most amazing birthday dance with my son❤️#love #grace #positivity #dutts #shahraandutt #birthday #bringinginbirthday #home #missinglove #shenanigans #aboutlastnight #motherandson #ayearolder #motherandson #unbreakablebond #beautifullife #godblessmychildren #thankyougod🙏

A post shared by Maanayata Dutt (@maanayata) on Jul 21, 2017 at 7:00pm PDT