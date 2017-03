PHOTOS: IBFW 2017 में कुछ इस अंदाज में नजर आईं बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट लोपामुद्रा राउत

@lopamudraraut you looking beautyful! My miss universe. 😚 LopaMudra as showstopper for latest refreshing collection of "SODA" #IBFW2017 #IBFW . . .. . #lopaarmy #lopamudrarautonbiggboss10 #lopamudra #lopamudraraut #lopians #lopian #missindia2016 #missfeminaindia #lopaslays #lopaarmy

A post shared by Army LOPA 👑❤ (@lopa098) on Mar 6, 2017 at 11:52pm PST