इन तरीकों से इन दिनों टच में रहते हैं रोहन मेहरा और लोपामुद्रा राउत

रोहन मेहरा और लोपामुद्रा राउत बिग बॉस के घर में काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। अमूमन घर से बाहर आने के बाद बहुत सारी दोस्ती टूट जाती हैं लेकिन रोहन और लोपा की दोस्ती इसका अपवाद है क्योंकि दोनों एक-दूसरे के साथ अभी भी टच में हैं। यह खबर दोनों के फैंस के लिए अच्छी है। बिग बॉस की यात्रा के दौरान दोनों एक-दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहे। बावजूद इसके कि दोनों के बीच ढेर सारी लड़ाई हुईं। अब बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद दोनों के बीच वहीं बॉन्ड बना हुआ है। उनके हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट इस बात का सबूत हैं।

लोपा और रोहन ने हाल ही में एक-दूसरे को वीडियो कॉल किया और उसके कैप्शन को इंस्टाग्राम पर प्यारे से मैसेज के साथ शेयर कर दिया। रोहन मेहरा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया है- एक अच्छे दोस्त को आपकी बेस्ट कहानियां पता होती हैं। वहीं एक बेस्ट फ्रेंड उन्हें आपके साथ जीता है। यहीं अंतर है??? इसके बाद लोपा ने भी वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट शेयर करते समय कैप्शन दिया- बेस्ट फ्रेंड फॉरेवर रोहन मेहरा #bb10 #lopamudraraut#biggboss #biggboss10 #bff

बता दें कि बिग बॉस के घर के क्यूटी पाई रोहन मेहरा हाल ही में बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के साथ पार्टी करते दिखे थे। रोहन ने घर में करीब 15 हफ्ते बिताए और उनका यह सफर काफी यादगार रहा। क्योंकि यहां उन्हें कई चीजें सीखने को मिलीं। कई दोस्त बने। इसी शो के दौरान लोपामुद्रा राउत उनकी अच्छी दोस्त बनीं। शो के दौरान हालात जैसे भी रहे कभी दोस्ती तो कभी नोक-झोंक लेकिन फिर भी रोहन का सफर बढ़िया रहा। वो भी अपने बिग बॉस के सफर से खुश दिखते हैं। तभी तो साथ मिलकर पार्टी की और केवल पार्टी ही नहीं रोहन ने एक तस्वीर भी शेयर की।

इस तस्वीर को ट्विटर पर शेयर करते हुए रोहन ने लिखा। शो से चुराई गई एक सेल्फी। एक ऐसी चीज जिसे यादों के अलावा मैं चुरा कर ला सकता था। रोहन मेहरा ने बिग बॉस में बतौर सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी। वे एक मजबूर कंटेस्टेंट के रूप में उभरे लेकिन जनता द्वारा कम वोट मिलने के चलते उन्हें शो से जाना पड़ा।

First Published on February 6, 2017 10:57 am