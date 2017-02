Oscars 2017 live updates: कुछ मिनटों में शुरू होने जा रहा है फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवॉर्ड शो

फिल्मी जगत के दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अवॉर्ड ऑस्कर की शाम सज चुकी है। कुछ ही मिनटों में ऑस्कर अवॉर्ड घोषणा की जाएगी। भारत की तरफ हालांकि कोई फिल्म या आर्टिस्ट अवॉर्ड पाने की दौड़ में नहीं है लेकिन भारत मूल के एक्चर देव पटेल जरूर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेटिड हैं। अगर देव अवॉर्ड जीतने में सफल होते हैं तो वो पहेल भारतीय एक्टर होंगे इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को जीतने में सफल रहा। 89वी एकेडमी अवॉर्ड सेरेमनी को कैलिफोर्निया के हॉलीवुड में, डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जा रहा है। साल 2016 में रिलीज हुई फिल्मों के लिए अलग अलग कैटेगरी में फिल्मकारों को सम्मानित किया जाएगा।

इस समारोह को कॉमेडियन जिम्मी किम्मेल होस्ट करेंगे। कुछ बड़ी कैटेगरी अवॉर्ड्स जैसे बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और सपोर्टिंग एक्ट्रेस पर सबकी नजर रहेंगी। इस साल लाला लैंड, लॉयन, मैनचेस्टर बाय द सी और मूनलाइट पर खास तौर पर निगाहें रहेंगी। वहीं देखना होगा की डेनजेल वाशिंगटन एक बार फिर ऑस्कर जीतने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं।

Oscars 2017 live updates:

महत्वपूर्ण कैटेगरी की विजेता लिस्ट

टॉप 5 ऑस्कर अवॉर्ड्स कॉन्ट्रोवर्सी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 27, 2017 5:24 am