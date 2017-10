कंगना गई थीं ‘आप की अदालत’, अब बेगुनाही साबित करने अरनब गोस्वामी के पास पहुंचे ऋतिक रोशन

ऋतिक और कंगना कॉन्ट्रोवर्सी में आए दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है। पहले कंगना का इंटरव्यू, फिर मामले में ऋतिक रोशन के साथ-साथ आदित्य पंचोली और करण जौहर को भी लपेटे में लेना। इसके बाद आदित्य पंचोली और ऋतिक द्वारा कंगना पर लीगल एक्शन लेना और ट्विटर के जरिए ऋतिक का गंगना को जवाब देना। ये सब पिछले कई दिनों से होता आ रहा है।

पिछले दिनों कंगना एक चैनल को इंटरव्यू देने पहुंची थीं वैसे ही अब ऋतिक रोशन भी एक न्यूज चैनल के पास जा पहुंचे हैं। जी हां, दरअसल ऋतिक एक अंग्रेजी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने पहुंचे हैं जिसमें वह अपनी आपबीती से सबको रू-ब-रू करा रहे हैं। ऋतिक मामले में अपने आप को साफ बता रहे हैं, वहीं वह लगातार कह रहे हैं कि उन पर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाल ही में ट्वीटर के जरिए ऋतिक रोशन ने 3 पेज के फोटो लेटर पोस्ट किए थे जिसमें उन्होंने कहा कि ‘उस लेडी से कभी भी प्राइवेट में नहीं मिला हूं, हां हालांकि हमने साथ काम किया है। लेकिन उनसे मेरे कोई रिश्ते नहीं हैं।’

