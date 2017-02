हर मर्द का दर्द’ सीरियल की एक्ट्रेस जीनल बेलानी ने किसिंग सीन देने से किया साफ इंकार

लाइफ ओके चैनल का नया कॉमेडी शो ‘हर मर्द का दर्द’ इसी वैलेंनटाइन डे से ऑन एयर हुआ। शो की थीम महिलाओं को समझने को मजाकियां अंदाज में पेश करने की है। शो के निर्देशक परमीत सेठी हैं। शो में मुख्य भूमिकाओं में फैजल रशीद और जीनल बेलानी हैं। अभी शो कुछ ही एपिसोड ऑन एयर हुए हैं। सामने आ रही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शो के सेट पर एक अजीब सी सिच्यूएशन पैदा हो गई है। दरअसल शो के निर्माताओं ने जब शो में मुख्य रोल सोनू का किरदार निभा रही जीनल से अपने कॉ एक्टर को किस के लिए कहा गया था जिसे उन्होंने साफ इंकार कर दिया। शो की स्क्रिप्ट के अनुसार लीड कपल को बॉथरूम में किस करते हुए दिखाया जाना था। लेकिन जीनल ने ये कहते हुए ये सीन करने से मना कर दिया कि वो अन्तरंग सीन शूट करने में कॉम्फर्टेबल नहीं हैं। हालांकि शो की टीम ने उन्होंने मनाने की काफी कोशिश की लेकिन जीनल नहीं मानी। उन्होंने कहा कि ये एक फैमिली शो है और उन्हें ऐसे बोल्ड सीन के लिए नहीं बताया गया था। जीनल के नहीं मानने पर स्क्रिप्ट में जरूरी बदलाव किए गए।

जीनल को इस सीरियल के लिए उनके एक आॅडिशन के जरिए चुना गया था। जीनल ने यह आॅडिशन अपनी पहली गुजराती फिल्म पोलम पोल के लिए दिया था। इसके बाद जिनेल काफी फिल्मों में दिखाई दी। इसके अलावा दूरदर्शन के पर लगा चुनरी में भी काम कर चुकी हैं। हर मर्द का दर्द कहानी है विनोद और सोनू की जहां सोनू हर रोज अपने पति को अपने उझन भरे सवालों से परेशान करती रहती है। वहीं जिनेल से यह पूछा गया कि वह अपने आपको इस कैरेक्टर से किस हद तक जोड़कर देखती हैं तो जीनल ने कहा कि असल वह इतनी काम्प्लकेटिड नहीं हैं । क्योंकि वह शादीशुदा नहीं हैं, हालांकि लोगों को कहना है कि शादी के बाद वह भी काम्प्लकेटिड हो जाएंगी।

इस शो के लिए जीनल ने करीब 12 किलो वजन कम किया था। साथ ही वो जल्द ही बॉलीवुड फिल्म निम्मो में भी नजर आएंगी। इस फिल्म में जीनल दक्षिण भारतीय स्टार धनुष की पत्नी का किरदार निभा रही हैं।

