कुछ रंग प्यार के ऐेसे भी 27 जनवरी फुल एपिसोड: ईश्वरी ने कहा, अगर विकी ने कुछ गलत किया तो वो उसे माफ नहीं करेगी

‘सोनी टीवी’ पर प्रसारित होने वाले शो ‘कुछ रंग प्यार के ऐसे भी’ में आपने देखा कि ईश्वरी, देव को ऑफिस छोड़ने को कहती है। देव इस पर कहता है कि उसे इस जगह से अटैचमेंट हो चुका है और उसे सोनाक्षी से कोई डर नहीं है। बिजॉय, आशा से कहते है कि एक पब्लिशर उनकी नॉवेल को पब्लिश करने को तैयार हो गया है। वो, सोनाक्षी को फोन करके बताती है। बिजॉय भी उसे बताते हैं कि वो भी अब खाना बनाना सीख रहे हैं। सोना भी उन्हें अपने ऑफिस के बारे में बताती है। इधर सुहाना स्कूल से आकर सोनाक्षी को बताती है कि किस तरह आज उसने गोलू को हैंडल किया। गोलू भी घर आकर देव से कहता है कि वो अगले दिन चल कर सुहाना को सबक सिखाए। देव, ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि सोनाक्षी अपने डिजाइनर के साथ ऑफिस के डिजाइन को लेकर बातें कर रही है। वो देव को पजेशन लेटर थमा देती है ताकि वो बाद में कोई प्रॉब्लम क्रियेट ना करे।

राधारानी, ईश्वरी को कहती है कि विकी ने क्या किया है। ईश्वरी कहती है कि विकी तो कंपनी को लीड कर रहा था लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो वो विकी को कभी माफ नहीं करेगी। ऑफिस में देव और सोनाक्षी की फिर से सात साल पुरानी जैसी फाइट हो जाती है। विकी वहां आता है और सोनाक्षी पर ऑफिस में डिवाइडर लगाने के लिए नाराज होता है। लेकिन देव गुस्से में विकि के उपर भी चिल्ला देता और उसे वहां से चले जाने को कहता है।

देव, बाद में विकि से कहता है कि अगर वो सोना को ऑफिस छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है तो वो उसे पूरी कंपनी उसके नाम कर देगा। सोना के मां और पापा, उसे सरप्राईज देते हुए कहते है कि वे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ विकी, घर पर कहता है कि वो ऑफिस की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलिना की मदद लेगा। इधर सोना अपने एम्प्लाइ से बात कर रही होती है कि तभी वहां देव आ जाता है। वो वहां भी उससे फ्लर्ट करना शुरु कर देता है।

First Published on January 28, 2017 12:08 am