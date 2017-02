केआरके ने रनवीर सिंह को बताया ISIS का आतंकी, रनवीर के फैन्स ने दिया मुंहतोड़ जवाब

शाहिद कपूर के प्री बर्थडे बैश में रनवीर सिंह का लुक चर्चा में रहा। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर रनवीर की ड्रेस की तुलना कॉन्डम से की गई। वहीं दूसरी तरफ केआरके ने रनवीर के ड्रेस एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया। उन्होंने कहा, रनवीर सिंह की ड्रेस मुझे एक आतंकवादी की याद दिलाती है।

बुधवार को रनवीर की तस्वीर ट्वीट करते हुए केआरके ने लिखा, ये शख्स कौन है? यह तो आईएसआईएस की आतंकी की तरह लग रहा है। अब जब केआरके ने रनवीर को आतंकी बताया तो रनवीर ने फैन्स ने भी केआरके को ट्विटर पर आड़े हाथों लिया। प्रवर्श शर्मा नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, और तू क्या है बे? अकांक्षा वर्मा नाम की एक यूजर ने लिखा, यह दुनिया के सबसे ज्यादा डेयरिंग आदमी हैं जिन्होंने ऐसी ड्रेस पहनी है। इनके अलावा कोई भी दूसरा ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखता, लव यू रनवीर।

सुनीता पंडित ने ट्विटर पर लिखा, नाइस जोक, सौविक घोष ने लिखा, तुम कौन हो आईएसआईएस के जमादार? केआरके अकसर ही अपने ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अनारकली ऑफ आरा एक्ट्रेस स्वरा भास्कर पर कमेंट करते हुए एक ट्वीट किया था। केआरके के इस ट्वीट पर स्वरा भास्कर ने कड़ा जवाब देते हुए उन्हें चुप करा दिया था।

रनवीर सिंह की बात करें तो वह फिलहाल अपनी फिल्म पद्मावति की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर भी हैं। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली डायरेक्ट कर रहे हैं। संजय लीला भंसाली, रनवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की साथ में यह तीसरी फिल्म है। इससे पहले ये तीनों राम लीला और बाजीराव मस्तानी में साथ काम कर चुके हैं। बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण और रनवीर की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। यही वजह है कि इनकी फिल्म पद्मावती के लिए भी फैन्स में एक्साइटमेंट है।

First Published on February 23, 2017 10:51 am