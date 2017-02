आखिर क्यों नॉन स्मोकर कृति सेनन को पीनी पड़ी सिगरेट?

हम सभी ने कई एक्टर्स को अपने रोल की जरूरत पूरी करने के लिए हद से बाहर जाते हुए देखा है। कई बार उन्हें इसके लिए अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ना पड़ता है ताकि रोल असली लगे। ऐसा ही कुछ करना पड़ा बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन को। उन्होंने फिल्म बरेली की बर्फी में अपने किरदार के लिए ऐसा किया। उन्हें हमेशा से एक नॉन स्मोकर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन स्क्रिप्ट की डिमांड होने पर एक्ट्रेस इसे करने से पीछे नहीं हटीं। अपने किरदार के प्रति कमिटेड हीरोपंथी की एक्ट्रेस को इसके लिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ा। यह बात तो सभी को पता है कि जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। उन्हें इसे पहली बार ट्राई करने में काफी दिक्कत होती है। लेकिन इसकी परवाह ना करते हुए कृति ने फिल्म की डिमांड को पूरा किया। जब इस बारे में कृति से पूछा गया तो उन्होंने कहा- मैं हमेशा से नॉन स्मोकर रही हूं और आगे भी रहूंगी। मैंने सिगरेट केवल इसलिए पी क्योंकि मेरा किरदार इसकी डिमांड कर रहा था।

बता दें कि एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत अपने न्यू लव अफेयर को लेकर चर्चों में हैं। टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे से ब्रेकअप के बाद सुशांत सिंह राजपूत को एक्ट्रेस कृति सैनन के साथ जोड़ा जाने लगा है। दरअसल, जबसे सुशांत का अंकिता से ब्रेकअप हुआ है तबसे वे अपनी को-स्टार कृति सैनन के साथ काफी क्वालिटी टाइम स्पेंट करते नजर आ रहे हैं। हाल ही सुशांत सिंह को देर रात कृति सेनन के घर के बाहर देखा गया। सुशांत सिंह अपनी कार से अकेले कृति सेनन के घर अंधेरी में देखे गए। उन्होंने जब कृति के घर के पास गाड़ी रोकी तो सभी मीडिया वाले फोटोग्राफर्स की नजरें उन पर थीं।

हालांकि इस दौरान कृति उनके साथ नजर नहीं आईं। दोनों अक्सर कई इवेंट जैसे बर्थडे सेलिब्रेशन और वेकेशन पर भी साथ देखे जाते हैं। दोनों ने न्यू इयर का सेलिब्रेशन भी एक साथ सेलिब्रेट किया था। लिहाजा इससे साफ जाहिर है कि वे दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि अब एक लव कपल हैं।

मीडिया में लगातार खबरें आने पर सुशांत सिंह से रिलेशनशिप को लेकर कृति ने चुप्पी तोड़ी थी और कहा था वे दोनों एक दूसरे को को-स्टार के तौर पर पसंद करते हैं। लिहाजा इन बेसलेस बनाई गई कहानियों में कोई सच्चाई नहीं है।

First Published on February 9, 2017 9:12 am