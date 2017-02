कॉफी विद करण के सेट पर पहुंचे नेहा धूपिया और मलाइका अरोड़ा खान हैं महज जज पैनल का हिस्सा

फिल्म निर्देशक करण जौहर होस्टेड शो कॉफी विद करण का पांचवा सीजन तकरीबन खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। अब वक्त है इस सीजन में सबसे ज्यादा गॉसिप देने वाले सेलेब्रिटी का नाम घोषित किए जाने का। इसके लिए करण जौहर ने एक ज्यूरी तैयार की है और इस जज पैनल की लिस्ट में एक्ट्रेस मलाएका अरोड़ा खान, नेहा धूपिया, आर्यन मुखर्जी और एआईबी के रोहन जोशी को शामिल किया गया है। यह पूरी टीम मिलकर उस कंटेस्टेंट के नाम का फैसला करेगी जिसने शो में बातचीत के दौरान सबसे ज्यादा गॉसिप्स वाली बातें की। इस सबके अलावा शो में मलाइका अरोड़ा खान के अरबाज खान से अलग होने और उनके अर्जुन कपूर के साथ नाम जुड़ने की खबरों से वह चर्चा में हैं। अरबाज खान जब शो पर अपने भाई सोहेल खान और सलमान खान के साथ पहुंचे थे तो उनके जवाब काफी पेचीदा थे जो बिना कुछ कहे काफी कुछ कह रहे थे।

बाद में अरबाज ने लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वे उनके द्वारा शो पर कही गई बातों को गंभीरता से नहीं लें। खबरें ऐसी भी हैं कि इस बार शो में आने वाले सभी सेलेब्स को हैंपर दिया जाएगा। मलाइका और नेहा ने अपने इंस्टाग्राम से हैंपर्स की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। कैप्शन में मलाइका ने लिखा- “Yipeeeee .thank u @karanjohar @starworldindia #koffeewithkaran.” उधर नेहा ने भी हैंपर की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा- “Look ma I got home a #koffee hamper thank you @karanjohar @starworldindia.” ऐसा कहा जा रहा था कि रंगून फिल्म को प्रमोट करने के लिए कॉफी विद करण के सेट पर पहुंची कंगना रनौत और एक्टर सैफ अली खान का एपिसोड शो के इस सीजन का लास्ट एपिसोड होगा।

मालूम हो कि बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान और कंगना रनौत जल्द ही निर्देशक करण जौहर होस्टेड शो कॉफी विद करण में साथ नजर आएंगे। कंगना ने शो पर कई दिलचस्प जवाब दिए, उन्होंने बताया कि कभी अगर उन पर बायोपिक बने तो करण जौहर का काम उसमें क्या होगा। कंगना ने कहा- अगर मुझ पर एक बायोपिक बने तो यदि मुझ पर बायोपिक बनती है तो तुम उसे परंपरावादी बॉलीवुड दिग्‍गज की भूमिका निभाओगे जो बाहरी लोगों के प्रति असहनशील है, भाई-भतीजावाद का मुखिया है और काफी इतराता है। कंगना के इस बयान पर सैफ ‘वाओ’ कहने के अलावा कुछ नहीं बोल सके।

Yipeeeee .thank u @karanjohar @starworldindia #koffeewithkaran A post shared by Malaika Arora Khan (@malaikaarorakhanofficial) on Feb 13, 2017 at 9:34am PST

Look ma I got home a #koffee hamper 🎉🎉🎉🎉 thank you @karanjohar @starworldindia A post shared by Neha Dhupia (@nehadhupia) on Feb 13, 2017 at 8:04am PST

First Published on February 14, 2017 3:19 pm