कॉफी विद करण 5: प्रियंका चोपड़ा ने कहा क्वांटिको में रोल पाने के लिए देना पड़ा था ऑडिशन

प्रियंका चोपड़ा के फैंस उन्हें भारत के किसी शो पर देखने का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। कॉफी विद करण में अकेले आकर उन्होंने सभी की यह इच्छा भी पूरी कर दी। उन्हें शो पर हिंदी और इंग्लिश बोलते हुए सुना गया। अपनी ग्लोबल छवि को पीछे छोड़ते हुए प्रियंका एक दम देसी लड़की की तरह काउच पर दिखीं। करण के विवादित शो पर उन्होंने हॉलीवुड के बारे में बहुत कुछ बताया। पिछले साल से पीसी बॉलीवुड में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रही हैं। बेवॉच के बारे में बात करते हुए प्रियंका ने इशारा किया कि ड्वेन जॉनसन भारत आएंगे फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। पीसी ने ड्वेन की तुलना सलमान खान से की। जब पूछा गया कि एक को-स्टार और इंसान के तौर पर वो कैसे हैं तो उन्होंने कहा- वो काफी विनयपूर्ण हैं। उन्होंने भाईजान का रेफरेंस देते हुए बताया कि कैसे जॉनसन पार्टी में जेंटलमैन वाली फीलिंग देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर डिनर करते हैं।

शो की शुरुआत प्रियंका के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच से हुई। इसके बाद अमेरिकन सीरिज क्वांटिको और उसके बाद कैसे वो हर रेड कार्पेट पर जाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। शुरुआत में जहां शो बॉलीवुड वर्सेज हॉलीवुड लग रहा था। वहीं बाद में यह बहुत सारे राज बाहर निकालने वाला शो बन गया।

क्वांटिको के लिए पहली बार दिया ऑडिशन- 44 साल के निर्देशक ने ऑडिशन के कॉन्सेप्ट पर बात की तो एक्ट्रेस ने बताया कि भारत में मैंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। लेकिन क्वांटिको के लिए मुझे ऑडिशन देना पड़ा। वहां खाली कमरा था और कैमरा मुझे घूर रहा था। प्रियंका ने बताया कि हॉलीवुड कभी भी बॉलीवुड वाले प्यार का अनुभव नहीं कर सकता है। बॉलीवुड एक्टर्स को जिस तरह का प्यार पूरी दुनिया से मिलता है वैसा उन्हें नहीं मिलता है।

जब मैं वहा शूटिंग करती हूं हजारों लोग उस जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब मैं सेल्फी लेती हूं तो मेरे को-स्टार भीड़ की फोटो खींचते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों में हमारे लिए इस तरह के पागलपन को कभी देखा नहीं है। यह बहुत फनी होता है जब भारतीय अमेरिकियों को हटाकर हमसे मिलने आते हैं। प्रियंका ने अपने और दीपिका की लड़ाई के बारे में कहा- मुझे बहुत गर्व है कि दीपिका और सोनम हॉलीवुड जा रही हैं।

First Published on January 23, 2017 9:02 am