कॉफी विद करण 5: इस वजह से करण जौहर के शो पर भावुक हुए जैकी और टाइगर श्रॉफ

30 जनवरी को कॉफी विद करण में पिता और बेटे की जोड़ी आईं। जैकी और टाइगर श्रॉफ ने करण के काउच पर बैठकर अपने बहुत से राज से पर्दा उठाया। 59 साल के ब्रदर्स एक्टर अपनी पत्नी आएशा के एक सरप्राइज वीडियो को देखकर काफी भावुक हो गए। जिसमें आएशा ने अमेजिंग पति बनने के लिए जैकी का धन्यवाद किया वहीं अपने बेटे को हमेशा समर्थन देने और परिवार के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया कहा। अतीत की एक घटना को याद करते हुए आएशा ने कहा- एक घटना है जिसे मैं आप सभी को बताना चाहती हूं। इस घटना को भावुक होकर आएशा ने बताया। उन्होंने कहा कि 2002 में आई उनकी फिल्म बूम से डिस्ट्रीब्यूटर पीछे हट गए थे। इसके बाद जैकी वो शख्स थे जो उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने अपने परिवार के सम्मान के लिए घर को दांव पर लगा दिया ताकि फिल्म को फाइनेंस किया जा सके। इसके बाद जब बेटे ने बॉलीवुड में आने का फैसला लिया तो उसने कहा कि वो उस घर को दोबारा खरीदेगा।

जो प्रोमो जारी किए गए थे उनमें टाइगर अपने क्रश श्रद्धा कपूर के बारे में बता रहे हैं। वहीं जैकी माधुरी दीक्षित को लेकर आब्सेस्ड हैं। हर बात का जवाब उनके लिए केवल माधुरी हैं। करण टाइगर से स्कूल से अब तक की उनकी स्वीटहार्ट के बारे में पूछते हैं। जिसपर एक्टर बताते हैं एक भी नहीं। मेरे क्रश बहुत रहे हैं। मेरा श्रद्धा कपूर पर भी क्रश था। इसपर पिता जैकी बीच में आकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं।

टाइगर के खुलासे के बाद जैकी माधुरी के प्रति अपने इंटरेस्ट को क्लीयर कर देते हैं। वरिष्ठ एक्टर ने माधुरी के साथ कई फिल्मों में काम किया है। हालांकि यह बात किसी को पता नहीं थी कि उन्हें माधुरी में इतना इंटरेस्ट है। जब करण ने पूछा कि वो कौन सी महिला थी जिसकी शादी से उनका दिल टूटा तो इसपर उन्होंने जवाब दिया- माधुरी दीक्षित। इसके बाद जब पूछा गया बॉलवुड की मोहिनी कौन थी इसपर भी जवाब मिला माधुरी।

बता दें कि रविवार को प्रसारित हुए शो में सभी ने प्रियंका चोपड़ा को करण के काउच पर बैठे हुए देखा। शो की शुरुआत प्रियंका के हॉलीवुड डेब्यू फिल्म बेवॉच से हुई। इसके बाद अमेरिकन सीरिज क्वांटिको और उसके बाद कैसे वो हर रेड कार्पेट पर जाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं।

First Published on January 30, 2017 11:47 am