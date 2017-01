Khaidi No 150 Film Review: 10 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे चिरंजीवी, देखने को मिलेगा दमदार एक्शन और टॉलीवुड स्टार का डांस

अपने सिग्नेचर डांस मूव्स और सिग्नेचर और ब्लॉक बस्टर एक्शन के साथ एक बार फिर चिरंजीवी बड़े पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। चिरंजीवी इस बार दस साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर लौटे हैं। उनके फैन्स के लिए एक लंबे इंतजार बाद अब कोई फिल्म आई है। चिरंजीवी की फिल्म कैदी नंबर 150 आज यानि 11 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। इससे पहले फिल्म मेकर्स ने विजयवाड़ में ग्रैंड प्रीरिलीज इवेंट रखा था। यह इसलिए रखा गया था क्योंकि फिल्म का ऑडियो रिलीज कार्यक्रम रद्द कर दिया दया था। इस इवेंट में चिंरजीवी के परिवार के सभी सदस्य और टॉलीवुड की जानीमानी हस्तियां मौजूद थीं। यह पार्टी सेब्रेट्री और फैन्स के लिए काफी इमोशनल करने वाली थी।

चिंरजीवी के परिवार के सभी सदस्य इस मौके पर काफी इमोशनल दिखे। इस इवेंट में पचास हजार से ज्यादा फैन्स इकट्ठे हुए थे। एक स्टार के लिए इस संख्या में फैन्स का उमड़ना दिखाता है कि वह अपने स्टार की फिल्म का कब से इंतजार कर रहे थे। यह तो रही फिल्म के प्रीरिलीज इवेंट की बात। अब बात करते हैं चिरंजीवी की कमबैक फिल्म को देखने की पांच वजहों के बारे में।

1- स्टार पावर: यह फिल्म तमिल ब्लॉक बस्टर कथथी की रीमेक है। इस फिल्म के दोबारा बनने में इसके साथ जो एक्साइटमेंट और उम्मीदें जुड़ी हैं, वो केवल फिल्म के लीड स्टार और उसकी पिछली बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से हैं।

2- एंटरटेनमेंट और मैसेज: चिरंजीवी को इससे बेहतर कमबैक फिल्म नहीं मिल सकती थी। यह फिल्म दो तरह से चिरंजीवी पर बिल्कुल फिट बैठती है। पहली वजह ये कि वह दस साल बाद वापसी कर रहे हैं। ऐसे में उनके फैन्स को उनका एक्शन पैक्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दूसरा कारण है कि बतौर एक राजनेता चिरंजीवी को इस फिल्म से सामाजिक समस्याएं उठाने का मौका मिलेगा।

3- डायरेक्टर एक्टर कॉम्बो: डायरेक्टर वीवी विनायक को कमर्शियल फिल्म बनाने में महारथ हासिल है। वह इससे पहले भी रीमेक बनाने में अपना टैलेंट साबित कर चुके हैं। विनायक चिरंजीवी फैन्स की नब्ज समझते हैं। वहीं फिल्म के ट्रेलर को देखते हुए भी इससे कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

4- स्पेशन कैमियो: फिल्म में स्पेशल तड़का लगाने के लिए फिल्म मेकर्स ने चिरंजीवी के परिवार के दूसरे एक्टर्स का फिल्म में इस्तेमाल किया है।

5- द हुक स्टेप: पॉलिटिक्स में आने से पहले चिरंजीवी ने अपने डांस स्टेप्स ने लोगों को दीवाना बनाया था। चिरंजीवी को टॉलीवुड के बेहतरीन डांसर्स में से एक माना जाता है।

First Published on January 11, 2017 11:22 am