कौन बनेगा करोड़पति: अब अमिताभ बच्चन की बजाए रणबीर कपूर करेंगे होस्ट?

2000 में जब मशहूर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की शुरुआत स्टार प्लस पर हुई थी तब यह अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग प्वाइंट था। देखते ही देखते इस शो का चेहरा मेगास्टार बन गए। यह टीवी के टॉप शो में आता है। अब अगर रिपोर्ट्स पर विश्वास किया जाए तो रणबीर कपूर अमिताभ को रिप्लेस कर सकते हैं। इसके नौंवे सीजन में वो गेम शो के होस्ट के तौर पर दिखाई देंगे। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के सूत्रों के अनुसार कौन बनेगा करोड़पति के अपकमिंग सीजन में एक बदलाव किया जाएगा। शो के होस्ट के तौर पर रणबीर कपूर नजर आएंगे।

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट आगे बताती है- अभी तक ऐसा लगता है कि जिस तरह से अमिताभ बच्चन को हटाकर रणबीर के शो होस्ट करने की अफवाहें चल रही हैं। उससे ऐसा लगता है कि यह मार्केट बज है। इसकी वजह अभी तक इस बारे में किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं होना है। तीसरे सीजन को शाहरुख खान ने होस्ट किया था उसके बाद और पहले के सीजन को अमिताभ बच्चन ही होस्ट करते आ रहे हैं। अगर कपूर के शो होस्ट करने की खबरें सच साबित होती हैं तो यह शहंशाह के फैंस का दिल जरूर तोड़ देगी।

बता दें कि हिन्दी सिने जगत के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का कहना है कि उन्होंने निजी जिंदगी को लेकर अपने और बेटे रणबीर कपूर के बीच हमेशा एक अंतर बनाए रखने की कोशिश की। हालांकि यह बात उनके बेटे रणबीर कपूर को पसंद नहीं आई और इसलिए वह उनके जैसा पिता नहीं बनना चाहते। ऋषि ने मंगलवार को अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला – ऋषि कपूर अनसेंसर्ड’ के बुक लॉन्च अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उनकी पत्नी नीतू सिंह और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी भी मौजूद थीं।

ऑटो बायोग्राफी में ऋषि ने अपने निजी जीवन के कई खुलासे किए हैं। इसमें उन्होंने अपने पिता राज कपूर के साथ रिश्तों के बारे में भी बताया है। ऋषि ने बताया, मैं आज जो कुछ हूं, उन्हीं की वजह से हूं। हम जब बच्चे थे तो जानते थे कि हम किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बच्चे हैं, क्योंकि हम जहां भी जाते थे, लोग हमें राज कपूर के बेटे के तौर पर देखते थे।”

First Published on January 23, 2017 10:05 am