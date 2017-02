कैटरीना कैफ ने फेसबुक पर शेयर की अपनी अंडर वॉटर तस्वीर

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर अपनी अंडर वॉटर तस्वीर शेयर ​की है। पानी के अंदर कैटरीना की यह तस्वीर देखकर उनके फैन्स में से कई लोगों की धड़कनें जरूर रूक जाएंगी। इस तस्वीर में कैटरीना किसी नाजुक ​चीज के साथ खेलती हुई नजर नहीं आ रही हैं बल्कि वह गहरे पानी के अंदर हैं। कैटरीना पिछले साल ही अपने जन्मदिन के दिन फेसबुक से जुड़ी थीं। फेसबुक से उनके जुड़ने के साथ ही मीडिया में खबरें आ गई।

कैटरीना कैफ का नाम भी बॉलीवुड के उन सेलिब्रिटी में आता है जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। कैटरीना ने फिलहाल यह जो अंडर वॉटर तस्वीर फेसबुक पर शेयर की है वह करीब 2 महीने पहले की है। कैटरीना अपने फेसबुक अकाउंट पर अक्सर इस तरह तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अभी कुछ दिनों पहले भी उन्होंने फिल्म जग्गा जासूस के सेट से एक बहुत ही सुंदर तस्वीर शेयर की थी। जिसमें वह एक विंटेज कार के सामने बैठी बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी।

कैटरीना फिलहाल अपनी फिल्म जग्गा जासूस की तैयारी में बिजी हैं। इस फिल्म में वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। अपने काम की व्यस्तता के बीच भी वह कुछ समय फेसबुक के लिए निकाल ही लेती हैं। जग्गा जासूस 17 अप्रैल को रिलीज होगी, यह फिल्म वैसे तो पिछले साल ही रिलीज करने की योजना थी लेकिन सूत्रों की मानें तो रणबीर और कैटरीना के ब्रेकअप के बाद दोनों को साथ में शूटिंग के लिए काफी दिक्कत हो रही थी।

वहीं इस सबके बावजद दोनों ने अपने काम को पूरा किया। भले ही दोनों ने फिल्म की शूटिंग पूरा करने में लगे हैं मगर बीच में खबरें आ रही थी दोनों मिलकर ​फिल्म का प्रमोशन नहीं करेंगे। अब यह देखना बाकी है कि दोनों मिलकर ​फिल्म का प्रमोशन करेंगे या नहीं।

First Published on February 8, 2017 11:54 am