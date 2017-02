कैटरीना कैफ को करानी पड़ेगी सर्जरी, काफी वक्त से झेल रही हैं असहनीय दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ को इन दिनों ‘अक्ल दाढ़’ (विसडम टूथ) उगने के चलते भारी दर्द का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वह सूजे हुए चेहरे के साथ कई इवेंट्स में पहुंचीं। उन्होंने दर्द और इन्फेक्शन से निजात पाने के लिए काफी मात्रा में एंटीबायोटिक्स भी लिए। कैटरीना ने निजी जिंदगी में चाहे जो भी चल रहा हो लेकिन वह अपने काम को लेकर काफी कमिटेड रहती हैं, इसी वजह से वह इतनी तकलीफ के बावजूद तीन इवेंट्स में पहुंचीं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने इन इवेंट्स में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का वादा पहले से ही कर रखा था। इतना ही नहीं काम के चलते कैटरीना ने डेंटिस्ट के पास जाने में भी लापरवाही की जिसकी वजह से इन्फेक्शन काफी बढ़ गया और अब अगर डीएनए की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें एक सर्जरी से गुजरना पड़ेगा।

जी हां, अंग्रेजी साइट डीएनए ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि उन्हें अक्ल दाढ़ में काफी तकलीफ हो रही थी। जिसे इगनोर करते हुए उन्होंने दो इवेंट्स कवर किए। इनमें से एक तो फोटोग्राफर मारिओ टेस्टिनो के घर दिल्ली में हुई पार्टी थी और दूसरी उनकी आने वाली फिल्म जग्गा जासूस के निर्देशक अनुराग बसु के घर होने वाली सरस्वती पूजा थी। इस सबके बाद सर्जरी कराने जब वह ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें वापस भेज दिया गया क्योंकि उनके दांत का इन्फेक्शन कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका था। शुक्रवार को उन्होंने एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का इवेंट कवर किया। वह सिर्फ एंटीबायोटिक्स के दम पर काम कर रही थीं। वह काफी तकलीफ में थीं पर वह अपने अपॉइंटमेंट्स कैंसिल नहीं करना चाहती थीं।

रिपोर्ट की मानें तो कैटरीना आज अपनी डेंटल सर्जरी के लिए जा सकती हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो कैटरीना बहुत जल्द अपने एक्स-ब्वॉयफ्रेंड रनबीर कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म जग्गा जासूस में नजर आएंगी। फिल्म एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका पिता खो जाता है और उसकी तलाश करने के लिए वह जो कुछ भी करता है वही फिल्म की कहानी है। निर्देशक अनुराग बसु की मानें तो उनकी बेटी को उनकी पहली म्यूट कॉमेडी फिल्म बर्फी समझ में नहीं आई थी जिसके बाद उन्होंने यह फिल्म बनाने का फैसला किया। फिल्म से जुड़े कई दृष्य कैटरीना हाल ही में साझा करती रही हैं। फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज किया जा चुका है जिसे दर्शकों ने अच्छी प्रतिक्रिया दी थी।

First Published on February 6, 2017 11:51 am