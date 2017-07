PHOTOS: बचपन में ही हो गया था कैटरीना के माता-पिता का तलाक, 14 साल की उम्र में जीता था पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट

ब्रिटिश मूल की भारतीय एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का जन्म हॉन्गकॉन्ग में हुआ था। कैटरीना के पिता का नाम मोहम्मद कैफ और मां का नाम सुजैन है। कैटरीना की तीन बड़ी बहनें हैं और तीन छोटी बहनें हैं और एक बड़ा भाई हैं। कैटरीना को अपनी पारिवारिक स्थिति के चलते उनकी ज्यादातर पढ़ाई ट्यूशन के जरिए घर पर ही हुई। कैटरीना के माता-पिता का तलाक तभी हो गया था जब वह बहुत छोटी थी। उनकी और उनके सात भाई बहनों की परवरिश मां ने ही की थी | कैटरीना भारत में आने से पहले अपनी मां के सरनेम का ही स्तेमाल करती थीं। लेकिन जब वह भारत आईं तो उन्होंने अपना सरनेम बदल लिया और अपने पिता के सरनेम का इस्तेमाल करने लगीं। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि भारत में पिता का सरनेम इस्तेमाल करने का चलन है।

कैटरीना ने कभी खुद को ढालने की कोशिश नहीं की, उनके सहकर्मियों के मुताबिक वह बहुत ज्यादा मेकअप इत्यादि का सहारा लेने की बजाए प्राकृतिक चीजों को मदद से खुद को खूबसूरत बनाए रखती हैं। कैटरीना जब कैटरीना ने कभी खुद को ढालने की कोशिश नहीं की, उनके सहकर्मियों के मुताबिक वह बहुत ज्यादा मेकअप इत्यादि का सहारा लेने की बजाए प्राकृतिक चीजों को मदद से खुद को खूबसूरत बनाए रखती हैं।14 साल की थीं तभी उन्होंने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया था। उन्हें ज्यादातर प्रस्ताव उनके अभिनय की वजह से नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती की वजह से मिले। सबसे पहले कैटरीना को एक ज्वैलरी कंपनी में काम मिला था और वह उसे बतौर करियर अपनाने भी लगी थीं।

कैटरीना कैफ ने कभी कोई औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है उनका बचपन एक देश से दूसरे देश में ट्रेवल करते बीता है।

इसी दौरान उन्हें लंदन के फिल्ममेकर कैजाद गस्टड ने नोटिस किया और फिल्म बूम में रोल दिया। फिल्म सुपर फ्लॉप गई, लेकिन कैटरीना को तब तक बड़े पर्दे स्वाद लग चुका था। उन्होंने आगे काम पाने की कोशिश जारी रखी। बाद में कैटरीना ने एक साउथ इंडियन फिल्म से शुरुआत की और इस फिल्म के लिए उन्हें उस वक्त किसी भी साउथ इंडियन एक्ट्रेस को दी जाने वाली फीस के मुकाबले कहीं ज्यादा रकम दी गई थी। और इसके बाद धीरे-धीरे कैटरीना के करियर की गाड़ी चल पड़ी।

आज हम यहां पर आपको कैटरीना के बचपन की कुछ नायाब तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देख कर आप समझ जाएंगे कि कैटरीना की खूबसूरती और उनकी चुलबुलाहट उनमें बचपन से ही है।

First Published on July 11, 2017 11:23 am