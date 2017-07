कैटरीना कैफः बुरी तरह पिटी थी डेब्यू बॉलीवुड फिल्म ‘बूम’, सलमान ने थामा हाथ तो चल पड़ी करियर की गाड़ी

16 जुलाई 1984 को हॉन्गकॉन्ग के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी कैटरीना कैफ के पिता मोहम्मद कैफ एक कश्मीरी मुस्लिम थे और मां सुजैन ब्रिटिश। कैटरीना के माता-पिता का बचपन में ही तलाक हो गया था और उनके आधा दर्जन भाई बहनों को कैटरीना के मां ने ही पाल-पोस कर बड़ा किया। कैटरीना की ज्यादातर शुरुआती पढ़ाई घर पर ट्यूशन के जरिए ही हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके परिवार को ज्यादातर एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ता था। कैटरीना ने कई अन्य अभिनेत्रियों की तरह खुद को निखारने की कोशिश नहीं की, वह बचपन से ही बेहद गुड लुकिंग थीं। शायद यही वजह थी कि महज 14 साल की उम्र में कैटरीना ने अपना पहला ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता और मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने निकल पड़ीं।

कैटरीना को फिल्म जगत में लाने के का क्रेडिट जाता है लंदन के कैजाद गस्टड को। कैजाद उस वक्त जैकी श्रॉफ की पत्नी के लिए बूम नाम की एक फिल्म बना रहे थे जिसमें उन्होंने कैटरीना को रोल दिया। सन 2003 में रिलीज हुई यह फिल्म बुरी तरह पिटी और इसके बाद कैटरीना के करियर पर भी प्रश्नचिह्न लग गया। कैटरीना को ज्यादातर निर्देशक काम देने से इसलिए भी बचते थे क्योंकि उनकी हिंदी बहुत बुरी थी। भारतीय सिनेमा में कैटरीना को पहली फिल्म ‘मल्लिस्वरी’ (तेलुगु) मिली जिसके लिए उन्हें भारी भरकम रकम अदा की गई। यह रकम उस वक्त तक किसी भी साउथ इंडियन अभिनेत्री को दी जाने वाली फीस के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। कैटरीना ने इंडस्ट्री की डिमांड को समझते हुए तब तक अपनी हिंदी पर काम करना शुरू कर दिया था।

बार बार देखो – रिलीज डेट 9 सितंबर

इसी सब के बीच कैटरीना की मुलाकात हुई बॉलीवुड के ‘गॉडफादर’ सलमान खान से। सलमान की मदद से कैटरीना को उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म ‘मैंने प्यार क्यों किया’ मिली। इसके बाद राम गोपाल वर्मा की फिल्म सरकार में भी उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 2005 में रिलीज हुई कैटरीना की इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और फिर क्या था,, बॉलीवुड में कैटरीना के करियर की गाड़ी चल पड़ी।





Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 11, 2017 11:51 am